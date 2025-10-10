NOVA ULOGA /

Španjolska ne zaboravlja velikane La Lige: Pogledajte kakvu je čast dobio Ivan Rakitić

Foto: Sime Zelic/pixsell

'Imao sam vrlo dobar dan sa svojim prijateljima'

10.10.2025.
19:31
SPORTSKI.NET
Sjajan dan za Ivana Rakitića u sunčanom Splitu. Ugostio je u 'cvitu Mediterana' Tonija Tapalovića, Manuela Neuera i Geralda Asamoaha, a svaki je dobio Hajdukov dres. 

Nakon svega Rakitić je objavio i kako je postao ambasador natjecanja u kojem je proveo najveći dio karijere, španjolske La Lige. 

"Imao sam vrlo dobar dan sa svojim prijateljima iz LaLige. Sretan sam što sam kao ambasador postao dio ove obitelji i što se mogu boriti za njezin budući rast i razvoj", napisao je Rakitić na svom X profilu. 

Popularni Raketa ostavio je veliki trag u španjolskom nogometu igrajući za Barcelonu i Sevillu, a igračku karijeru završio je prethodne sezone u Hajduku gdje je sada tehnički direktor. 

