Španjolska ne zaboravlja velikane La Lige: Pogledajte kakvu je čast dobio Ivan Rakitić

Sjajan dan za Ivana Rakitića u sunčanom Splitu. Ugostio je u 'cvitu Mediterana' Tonija Tapalovića, Manuela Neuera i Geralda Asamoaha, a svaki je dobio Hajdukov dres.

Nakon svega Rakitić je objavio i kako je postao ambasador natjecanja u kojem je proveo najveći dio karijere, španjolske La Lige.

"Imao sam vrlo dobar dan sa svojim prijateljima iz LaLige. Sretan sam što sam kao ambasador postao dio ove obitelji i što se mogu boriti za njezin budući rast i razvoj", napisao je Rakitić na svom X profilu.

Had a really good day with my @LALIGA friends! ⚽️ Happy to be part of the family as an ambassador and to contribute to its growth. #rakitic pic.twitter.com/zidZosFJ9z — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) October 9, 2025

Popularni Raketa ostavio je veliki trag u španjolskom nogometu igrajući za Barcelonu i Sevillu, a igračku karijeru završio je prethodne sezone u Hajduku gdje je sada tehnički direktor.

