Najbolji vratar svijeta u Hajdukovom dresu: Rakitić ugostio posebnog gosta u Splitu!

Splitska Riva u petak je bila domaćin nesvakidašnjem prizoru — rame uz rame šetali su Ivan Rakitić i Manuel Neuer, jedan od najboljih vratara svih vremena. Njemački reprezentativac, koji već godinama rado posjećuje Hrvatsku, ovog je puta stigao u posjet bivšem suigraču iz Schalkea, a društvo su im pravili Gerald Asamoah i Toni Tapalović, danas trener vratara u Barceloni.

Rakitić, koji je nakon završetka bogate karijere preuzeo ulogu pomoćnika sportskog direktora Hajduka, ugostio je prijatelje iz njemačkih dana i nije ih pustio iz Splita praznih ruku. Svim je gostima poklonio dres Hajduka s njihovim prezimenom, uz poruku 'da imaju najljepši dres'.

Fotografije s njihove šetnje po Zapadnoj obali brzo su obišle društvene mreže, a navijači Hajduka oduševljeno su komentirali prizore “najboljeg golmana svijeta u bijelom dresu”. Neueru to, doduše, nije prvi put — još 2021. godine fotografiran je u vratarskoj odori splitskog kluba.

Legendarni čuvar mreže Bayerna i njemačke reprezentacije poznat je po ljubavi prema Dalmaciji. Redovito posjećuje hrvatsku obalu, a ovaj put je iznenadio dolaskom izvan sezone, tijekom reprezentativne pauze. Tapalović, njegov dugogodišnji trener i blizak prijatelj, također je stigao u Hrvatsku, a njihovo ponovno okupljanje podsjetilo je mnoge na dane iz Schalkea, gdje su svi zajedno dijelili svlačionicu.

Neuer i Rakitić uživali su u jutarnjoj kavi u centru Splita, gdje su privukli brojne poglede prolaznika i navijača koji su ih prepoznali. 'Kakav kadar – Raketa i Neuer u bijelom gradu!' napisao je jedan navijač na društvenim mrežama.

Bilo poslovno ili prijateljsko, jasno je da je posjet njemačkog velikana Splitu još jednom potvrdio koliko je Dalmacija omiljeno odredište sportskih zvijezda, a Hajdukov dres — nezaobilazan suvenir za one koji znaju što znači nogometna tradicija.

