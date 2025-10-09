Bruna Karla Bosnić nam otkriva: 'Ujutro treniram druge, popodne sebe, a navečer gledam HNL'

Ako redovito pratite sadržaj vezan uz Hrvatsku nogometnu ligu, velika je vjerojatnost da ste već zapazili Brunu Karlu Bosnić – simpatičnu, lijepu i uvijek profesionalnu voditeljicu na kanalu Hajduk TV koja svojim nastupima unosi svježinu na ekrane. No Bruna je puno više od televizijskog lica. Po struci je kineziologinja, a uz televiziju gradi i uspješnu karijeru kao fitness trenerica. Iako njezin put nije bio jednostavan, korak po korak spojila je svoje dvije velike strasti – sport i komunikaciju – i pretvorila ih u životni poziv. Uvijek iskrena, otvorena i motivirana, Bruna ne skriva koliko truda stoji iza svega što radi – od treninga i priprema za emisije do savjetovanja svojih klijenata. Njezin profesionalni život inspirirao je i nas stoga nam je u ugodnom razgovoru otkrila kako izgleda njezin dan, što ju je privuklo voditeljskom poslu, zašto obožava fitness, kako motivira druge i gdje vidi sebe u godinama koje dolaze.

Poznato je da ste završili kineziologiju. Što Vas je nagnalo da uđete u voditeljske vode?

Moj ulazak u voditeljske vode dogodio se zapravo sasvim slučajno. Nikad nisam imala problema s javnim nastupom niti sam ikad imala strah od kamera. Što se tiče sporta, pratim ga od malih nogu, a posebno nogomet i atletiku. Završila sam Kineziološki fakultet, prošla sam svaki sport i upoznala se s pravilima istih. Beskrajno sam zahvalna ljudima koji su mi pružili priliku i radili sa mnom jako puno da dođem do ovoga gdje sam danas. Spojili smo ugodno s korisnim i, korak po korak, izgradili jednu posebnu priču. Najbitnije od svega je da sam zadovoljna i da istinski uživam u svakom novom projektu, ništa mi ne predstavlja problem i spremna sam još više učiti, raditi i napredovati.

Fitness ste i trenerica. Što je presudilo u odluci da se baš fitnessom počnete profesionalno baviti?

Zašto baš fitness? Dobro pitanje, moj put je u mojoj glavi bio određen u jednom drugom smjeru. Na fakultetu sam se usmjerila na kondicijsku pripremu sportaša, međutim, kao žena u tom “muškom svijetu” bilo mi se jako teško istaknuti. Počela sam raditi i voditi treninge još na prvoj godini fakulteta i zapravo sam se tu zaljubila u fitness psihologiju koju, osobno smatram, mora poznavati svaki dobar trener. Vezala sam se za ljude i shvatila da im pomažem u procesu mijenjanja njihovih života na bolje. Odlučila sam se dodatno posvetiti toj grani i pronaći svoj smijer u tome gdje sam zapravo bila dobra. Kondicijska priprema je moja prva ljubav i vjerujem da će jednog dana ponovo doći vrijeme i za nju.

S obzirom da vodite zdravi način života, možete li nam opisati kako izgleda Vaša dnevna rutina. Koliko vremena tjedno posvećujete vježbanju?

Moja dnevna rutina ne izgleda baš uvijek bajno, ali znate kako se kaže, u postolara su najgore cipele haha. Ustajem najkasnije u 6:40 h svakog jutra. Ujutro najčešće imam dva do tri privatana treninga, a nakon toga trčim na snimanja. Na snimanju provedem 2-3 h, ovisno o tome što se snima. Nakon toga, pronađem vremena i snage za vlastiti trening tijekom kojeg se pokušam mentalno isključiti barem tih sat vremena. I onda još svako popodne obično imam još dva do tri privatna treninga, ovisno o danu. Kada završim sa svime, moram se posvetiti pripremi i razgovorima za snimanje sljedećeg dana te pogledati što ima novo u HNL-u. Vikendi mi uglavnom prolate u utakmicama, ili smo na Poljudu ili putujemo. Pokušavam odraditi četiri treninga tjedno, zbog toga ih moram jako dobro i precizno programirati kako bi se uklopili u sav taj nered od dana.

Što se sve može naći na Vašem tanjuru za doručak?

Moj doručak je specifična priča.. iako se cijeli život ustajem rano, nisam baš jutarnji tip. Prije izlaska iz kuće moram obavezno popiti kavu, a sa sobom najčešće ponesem smoothie od zobenih pahuljica i voća jer mi to zahtijeva najmanje vremena za pripremu. Nekad jedem tek prije snimanja pa su tada na meniju jaja na raženom ili integralnom kruhu, avokado, neki kremasti sir, pureća šunka i sezonsko povrće. U najgorem slučaju, kad baš kasnim sa svime, pojedem bananu i neke orašaste plodove, ali to nije dovoljno za održavanje visoke razine energije do ručka.

Imate li pravilo koje uvijek slijedite kad je riječ o prehrani?

Kada je riječ o prehrani, trudim se unositi dovoljnu količinu proteina, bez obzira na to koliko obroka dnevno pojedem. I pokušavam unijeti dovoljno tekućine u organizam, tko me god poznaje, zna da bez boce vode ne idem nigdje haha. Popijem do 3 l vode dnevno. Sada me ljeto poremetilo, ali inače nastojim imati četiri izbalansirana obroka u danu, samo mi dajte još malo vremena da se vratim u svoju rutinu što se tiče prehrane.

Imate li “cheat meal”? Što u tim slučajevima najradije pojedete kad se želite počastiti?

Naravno da imam cheat meal, dapače, potrebno je imati zdrav odnos s hranom. Ako idem na večeru, potrudit ću se pojesti nešto kvalitetno (meso + povrće), ali ako idem na pizzu, onda jedem pizzu. Upravo sam puno više i slaba na slana jela, iako me povremeno uhvati želja za slatkim. Svakako, što god da mi prolazi kroz glavu par dana, to si priuštim. I kada smo na gostovanjima, prije emisije uživo ne mogu puno jesti, a onda iza utakmice najviše volim pojesti pizzu.

Kako se nosite s izazovima poput gustog rasporeda kada je riječ o pravilnoj prehrani?

Već sam ranije spomenula kako mi raspored zna bit gust i “nezdrav”, ali sve se može kada se čovjek unaprijed pripremi za sljedeći dan. Nije ni kod mene razina motivacije za pripremu uvijek visoka, ali tu nastupa moja disciplina. Nekad se dogodi da pojedem samo jedan obrok u danu, a kada me tijelo kazni manjkom energije, sutradan odmah pristupam pametnije. Svakako, potrebno je puno truda, ali sve što radimo za sebe je zapravo ulaganje u budućnost. Tijelo pamti i vraća duplo.

Koji oblik treninga najviše volite?

Najviše volim funkcionalne, visokointezivne treninge, prvenstveno zato što najkraće traju, a vrijeme je novac haha. Iako imam svoj plan treninga kojeg se držim već godinama, mijenjam ga ovisno o tome kakav me raspored čeka.

Postoji li neka osnovna rutina koju biste preporučili za vježbanje kod kuće – bez opreme, za početnike?

Kada pričamo o vježbanju kod kuće, bilo da ste početnik ili napredni vježbač, bitno je sagledati o kakvom se cilju radi. Ako pričamo o početnicima, najbolje bi bilo krenuti s višezglobnim vježbama za cijelo tijelo (čučanj, iskorak, sklekovi, plankovi…) te prije svega naučiti pravilno izvoditi vježbe. Kada odrađujemo trening za cijelo tijelo, trošimo više kalorija nego kad separiramo treninge po segmentima tijela. Kada ste već dosegli neku razinu kondicije, a nastavljate s kućnim treninzima, najbolje je prijeći na HIIT treninge za cijelo tijelo. Ali opet, sve ovisi o tome koji je vaš cilj. Svima bih preporučila da se savjetuju sa stručnjakom.

Kako motivirate svoje klijente da ostanu dosljedni treninzima, posebno u trenucima kada im se ne da?

Svoje klijente motiviram razgovorom, pokušavam zajedno s njima ustanoviti zbog čega je došlo do pada motivacije. Najčešće se radi o tempu života i nekim privatnim stvarima, bitno je s ljudima popričati i saslušati ih, a onda pokušam na njih prenijeti pozitivnu energiju. Ljudi pamte emocije, tako da, ako od mene dožive samo pozitivnu energiju, oni će to zapamtiti. Pokušavam ih podsjetiti zašto su tu i koliko su daleko dogurali, a nekad ih savjetujem da preskoče trening i prošetaju na zraku, jednostavno dođe do psihičkog i fizičkog zamora, nismo roboti.

Gdje vidite sebe u narednim godinama? Planirate li i dalje nadograđivati svoju karijeru u voditeljstvu i fitnessu?

Gdje se vidim u narednim godinama? Da ste mi prije tri godine rekli da ću ući u voditeljske vode ne bih vam vjerovala haha tako da sam otvorena za sve opcije i nove prilike koje će se definitivno otvoriti. Rad na televiziji mi se sviđa, sretna sam i uživam, definitivno ću ostati u tome i radit ću na sebi. Što se fitnessa tiče, gdje god da me život odnese, ja to nosim sa sobom. To je moj stil života i bez toga ne mogu. Kada možeš spojiti jedno i drugo, treba samo biti zahvalan. Želim uživati u svemu što radim i uvijek izvlačiti maksimum iz sebe, a sve ostalo će već doći jer svojom energijom privlačimo svijet oko sebe.

