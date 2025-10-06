HNS objavio raspored: Evo kada Dinamo, Hajduk i Rijeka igraju u Kupu

Na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza objavljeni su termini odigravanja utakmica osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Preciznije, poznati su datumi i satnice za sedam od ukupno osam susreta, dok je jedina nepoznanica i dalje dvoboj između Mladosti Ždralovi i Rijeke.

Za taj se par još ne zna točan termin, budući da Rijeka u petak, 31. listopada, gostuje kod Dinama u prvenstvenoj utakmici, pa zbog zgusnutog rasporeda nije moguće da se taj kup-susret odigra u istom tjednu kao i ostali. U skladu s tim, pomaknuta je i utakmica Karlovca i Dinama, koja će se igrati 19. studenoga.

Čak pet utakmica osmine finala bit će odigrano istog dana, u srijedu, 29. listopada, dok će Istra 1961 u tjednu koji slijedi gostovati kod Kurilovca.

29. listopada

13:00 Rudeš - Gorica

14:00 BSK Bijelo Brdo - Slaven Belupo

15:30 Cibalia - Hajduk

17:00 Lokomotiva - Varteks

18:00 Varaždin - Osijek

4. studenog

14:00 Kurilovec - Istra 1961

19. studenog

17:00 Karlovac - Dinamo

Prema propozicijama natjecanja, osmina finala mora biti završena najkasnije do srijede, 3. prosinca. Uzevši u obzir zgusnuti raspored Riječana, nije isključeno da upravo toga dana budu gosti u Ždralovima.

