HNS objavio raspored: Evo kada Dinamo, Hajduk i Rijeka igraju u Kupu
Na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza objavljeni su termini odigravanja utakmica osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Preciznije, poznati su datumi i satnice za sedam od ukupno osam susreta, dok je jedina nepoznanica i dalje dvoboj između Mladosti Ždralovi i Rijeke.
Za taj se par još ne zna točan termin, budući da Rijeka u petak, 31. listopada, gostuje kod Dinama u prvenstvenoj utakmici, pa zbog zgusnutog rasporeda nije moguće da se taj kup-susret odigra u istom tjednu kao i ostali. U skladu s tim, pomaknuta je i utakmica Karlovca i Dinama, koja će se igrati 19. studenoga.
Čak pet utakmica osmine finala bit će odigrano istog dana, u srijedu, 29. listopada, dok će Istra 1961 u tjednu koji slijedi gostovati kod Kurilovca.
29. listopada
13:00 Rudeš - Gorica
14:00 BSK Bijelo Brdo - Slaven Belupo
15:30 Cibalia - Hajduk
17:00 Lokomotiva - Varteks
18:00 Varaždin - Osijek
4. studenog
14:00 Kurilovec - Istra 1961
19. studenog
17:00 Karlovac - Dinamo
Prema propozicijama natjecanja, osmina finala mora biti završena najkasnije do srijede, 3. prosinca. Uzevši u obzir zgusnuti raspored Riječana, nije isključeno da upravo toga dana budu gosti u Ždralovima.
