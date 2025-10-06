Spasio posrnulog diva: 'Uspjeli smo unatoč pričama i skepticizmu. Nema razloga za limite'

Željko Kopić prije dvije godine tiho je stigao u Dinamo iz Bukurešta koji je tad bio u lošoj situaciji. U dvije godine poznati hrvatski nogometni trener napravio je fantastičan posao i klub vratio u vrh rumunjskog nogometa. Poznati hrvatski trener dao je intervju portalu Net.hr u kojem je otkrio tajnu svog uspjeha.

Nakon 12 odigranih kola rumunjske Superlige, Dinamo Bukurešt nalazi se na sjajnom trećem mjestu sa 23 boda (6 pobjeda, 5 neodlučenih ishoda i samo jedan poraz). Ima samo dva boda manje od vodećeg Rapida iz Bukurešta. Uz Dinamo Bukurešt jedino spomenti Rapid Bukurešt i Botosani koji se nalazi na 4. mjestu imaju ove sezone samo jedan poraz. Skupio je Dinamo Bukurešt u posljednjih 9 ligaških kola 6 pobjeda i tri remija. Bez poraza je u prvenstvu od 27. srpnja, kad je u 3. kolu izgubio na gostovanju kod Otelula Galati 2-1.

Foto: Flaviu Buboi/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

U Bukureštu, gradu u kojem nogomet nije samo igra nego i pitanje ponosa, identiteta, Željko Kopić tiho je napisao jednu od najvećih priča svoje karijere.

Dinamo Bukurešt lomio se pod težinom vlastite prošlosti i gledao u provaliju ispadanja, ali tad se pojavio Željko Kopić i kao najveći spasitelj pružio klubu ruku. Nije pričao puno. Jednostavno, nije on takav tip. Primio se posla i radio. Znao je da neće biti lako, ali Željku Kopiću nikad nije u karijeri bilo lako.

Velike stvari iziskuju puno teških, napornih, prijelomnih situacija, trenutaka. Sve što je dobro, nikad ne dolazi lagano ni preko noći. Za sve treba vremena. Dvije godine kasnije, Dinamo Bukurešt diše punim plućima, u trećoj Kopićevoj sezoni penje se prema samom vrhu rumunjskog nogometa. Kopić je postao čovjek koji je klub vratio u život i dao navijačima vjeru da su snovi opet mogući.

"Kad sam preuzeo klub bila je teška borba za ostanak i onda smo prošle sezone uhvatili playoff. Sad smo stvarni dobri, dobro guramo. Zadovoljan sam i ponosan na svoje nogometaše i stručni stožer. Radimo stvarno dobar posao", kaže u uvodu za portal Net.hr Željko Kopić.

Što je bilo ključno i koje ste granice morali probiti da bi došli do razine na kojoj je Dinamo Bukurešt sad i do trećeg mjesta? S kakvim ste se izazovima susreli da bi dostigli rezultate koje ostvarujete?

"Nakon prošlosezonskog ulaska u playoff imao sam jasnu ideju što je momčadi potrebno što se tiče igračkog kadra. Uspjeli smo dovesti profile igrača za način na koji želim da ekipa igra. Odradili smo kvalitetne pripreme. Imamo dobru atmosferu trenutno u klubu i svlačionici. Igramo dobar nogomet. Natjecateljski smo jako dobri što je pokazala i posljednja utakmica protiv Uniree Slobozije, koju smo igrali po jako teškom terenu. Bilo je nezgodno zbog velike kiše. Pobijedili smo 1-0, imali smo kvalitetan pristup i maksimalno smo se dali. Uzeli smo tri boda i nastavili jako dobar niz pozitivnih rezultata."

Koji je limit Dinama iz Bukurešta?

"Teško je pričati o svojoj ekipi i limitima. Nama je za ovu sezonu cilj opet ulazak u playoff, među prvih 6 i onda kad to ostvarimo, biti maksimalno u igri za ulazak u europska natjecanja. Znači, to su prve 4 momčadi. Što se tiče konkurenata, tih par vodećih momčadi Rumunjske imaju i kvalietatn kadar, financijske resurse i puno tih nekakvih stvari koje ih stavljaju možda u nekakav ugodniji položaj u odnosu na nas, ali u ovom trenutku stvarno izgledamo dobro. Nema nikakvog razloga da si u bilo kojem trenutku postavljamo limit. Znači, iz utakmice u utakmicu cilj je, plan, nastaviti igrati kvalitetan nogomet i onda vidjeti gdje nas to može dovesti. Puno će nam reći i sljedeća utakmica koju igramo protiv Rapid Bukurešta 19. listopada na svom stadionu. To će biti spektakl, 40 000 ljudi, sjajna atmosfera. Rapid Bukurešt je trenutno vodeći, s dva boda ispred nas, ali možemo ih dobiti. Još uvijek je sezona dugačka. Igra se 30 kola, odigrao je tek 12 i nakon 30. kola ponovno se igra Liga za prvaka - najboljih 6 momčadi. Puno toga se još može dogoditi, promijeniti. Najbitnije je da nastavimo dobro raditi, iz utakmice u utakmicu igrati dobar nogomet."

Foto: Razvan Pasarica/sport News/profimedia

Koje ste konkretno pomake napravili u igri Dinama iz Bukurešta?

"Uz nekakvu stabilnost i u posjedu kojeg imamo, gdje u velikoj većini utakmica smo izuzetno dominantni u posjedu i kontroli igre. U ovoj sezoni smo okomitiji. Na taj način sam gledao da osnažimo momčad. Na krilnim pozicijama imamo brže igrače koji su sposobni napraviti razliku u trećoj trećin i uz nekakvu defanzivnu stabilnost, gdje smo dobri, stabilni, gdje smo u izgradnji igre dobri, u ovoj smo sezoni dosta opasni i u toj trećoj trećini. I suparnicima je onda puno teže igrati protiv nas."

Kako se nosite s pritiskom medija? Rumunjski mediji hvale Željka Kopića, ali svejedno, zna to i trenerima i igračima raditi distrakciju i pritisak, napraviti probleme, narušiti fokus i balans - zavarati?

"Meni ne. Istina je ta da ovdje u Rumunjskoj svi jako respektiraju činjenicu da je Dinamo Bukurešt bio u teškoj situaciji kad sam došao, evo sad već uskoro će to biti dvije godine, početak prosinca 2023. Bila je to teška borba za ostanak gdje su bile priče, skepticizam da je nemoguće da će Dinamo Bukurešt ostati u prvoj nogometnoj ligi. Takvo je mišljenje prevladavalo i sad je Dinamo u jednoj potpuno drugačijoj situaciji. Dinamo Bukurešt je potpuno drugačija momčad, borimo se za potpuno drugačije ciljeve i to je nešto što ljudi ovdje prepoznaju, respektiraju i naravno da sam sretan u tom dijelu, da sam zadovoljan. Prošao sam na svom trenerskom putu puno i pozitivnih i negativnih trenutaka i što se tiče medija, pozitive i negative, tako da to nije nešto što mene može izbaciti iz takta. Sretan si kad se nešto pozitivno događa, ali isto tako, znam kako je to u trenerskom poslu. Da treba uvijek biti jako stabilan, prizemljen, voditi računa o svemu jer u nogometu se stvari jako brzo mijenjaju."

Ima li u Rumunjskoj više strpljenja za nogometne trenere nego u Hrvatskoj? Vaš uspjeh s Dinamom iz Bukurešta nije ostvaren preko noći. Vidimo da u hrvatskom nogometu kronično nedostaje strpljenja za domaću struku. Je li po tom pitanju bolje u Rumunjskoj?

"Ovisi. I ja sam isto malo o tome razmišljao i naravno da pratim što se događa u Hrvatskoj i to je sve od kluba do kluba. Ima par klubova u kojima su treneri poprilično dugo i gdje su preživjeli neke ozbiljne rezultatske krize, gdje je klub u tom dijelu ostao stabilan i maksimalno stao iza trenera. Naravno, ima klubova koji se odlučuju za promjene, tako da što se tiče Hrvatske, prema svim onim statističkim podacima što sam popratio, u samom smo vrhu što se tiče promjena trenera i to je sigurno nešto što je dio problema u hrvatskom nogometu. U hrvatskom nogometu je jako teško bez kontinuiteta rada, bez kontinuiteta struke, bez davanje podrške u tim trenucima kad ne ide sve dobro, a to je u nogometu normalno, doo je dio nogometne priče. To je sigurno nešto što nije dobro i nadam se da će se taj problem u hrvatskom nogometu, ta anomalija - promijeniti", zaključio je Željko Kopić.

