Propustio sinoć veliku priliku, ali jedno je sigurno: Kopić radi odličan posao u Rumunjskoj

Dinamo Bukurešt, rumunjski nogometni velikan kojeg vodi poznati hrvatski trener Željko Kopić, u ponedjeljak je odigrao 1-1 na svojoj Areni Nationala protiv Farula. Dinamo je rano poveo golom Milanova u 8. minuti, no Farul je izjednačio u 64. minuti preko Ramalha za konačnih 1-1.

Kopić radi odličan posao u Dinamu iz Bukurešta. On je već treću sezonu, dvije i pol godine mislim da je u Dinamu iz Bukurešta i vidimo kakav posao radi na klupi Dinama iz Bukurešta, koliko ga tamo cijene. Došao je na polu sezonu 2023./2024., u drugoj polovici navedene sezone, pa odradio cijelu sezonu 2024./2025., sad je trener u sezoni 2025./2026. Krunoslav Rendulić za Net.hr o Željku Kopiću.

'Došli smo da igrati nogomet i uzeti nešto iz ove utakmice'

Taj rezultat koštao je Dinamo Bukurešt da se približi vodećoj U Craiovi u vrhu rumunjskog prvenstva. Sada je Dinamo treći na tablici sa 19 bodova – isto kao i drugi Botoșani, četvrti Rapid București i petoplasirani Argeș Pitești.

U Craiova, s druge strane, izgubila je 1-0 kod Otelula 20. rujna, pa je Dinamo mogao iskoristiti priliku da dođe bliže čelu, odnosno da konkurenciji pobjegne na +2. Remi znači da se Dinamo ne može pomaknuti na željeno drugo mjesto, ali Željko Kopić ne odustaje, nego naglašava:

"Došli smo da igrati nogomet i uzeti nešto iz ove utakmice. Imali smo 1-0, imali smo prilike da povećamo prednost, ali nismo uspjeli postići drugi gol" kazao je Željko Kopić nakon remija, prenosi rumunjski medij Sport Pe Surse.

Digisports, još jedan sportski rumunjski medij, a ima ih u Rumunjskoj jako puno, prenosi Kopićevo viđenje remija:

"Imali smo puno ovakvih utakmica ove sezone. U prvom poluvremenu im nismo dali nikakve šanse i bili smo potpuno pod kontrolom. Šteta što nismo zabili drugi gol u prvom poluvremenu, jer smo imali ovu priliku. U drugom poluvremenu nismo imali istu dominaciju i intenzitet igre. Mislim da je rezultat pošten", izjavio je Željko Kopić i dodao:

'Moji igrači su dosad bili dobri'

"Na početku drugog poluvremena, vršili su veći pritisak na nas. Morali smo puno bolje odraditi posao, jer se borimo za prva mjesta. Do sada su, općenito, moji igrači odradili dobar posao. Rekao sam igračima na poluvremenu da drugo poluvrijeme neće biti kao prvo i da će Farul krenuti na nas. Imali su te napade iza naše obrane. Ako pustite Farula da igra, možete imati velikih poteškoća i mogu vas napasti", naveo je Željko Kopić u blitz intervjuu za rumunjske medije.

Unatoč tome, u klubu i među navijačima vlada zadovoljstvo jer Željko Kopić radi izvrstan posao. S Hrvatom na trenerskom kormilu Dinamo Bukurešt drži u borbi za vrh, te pokazuje karakter i stabilnost. Dinamo Bukurešt, doduše, nije iskoristio šansu da se bolje pozicionira pri vrhu ljestvice, ali je pokazao stabilnost i borbenost, što Kopić ističe kao pozitivno. Krunoslav Rendulić, još jedan poznati hrvatski nogometni trener, cijeni rad Željka Kopića u Rumunjskoj. U prošlotjednom ekskluzivnom intervjuu za portal Net.hr Krunoslav Rendulić detektirao je anomalije što se tiče hrvatskih trenera u SHNL-u. Hrvatski treneri u SHNL-u ne dobivaju dovoljno vremena za napraviti rezultat. Domaći treneri su dobri i kvalitetni, ali ih se u Hrvatskoj dovoljno ne cijene.

Rendulić za Net.hr: 'Kopić radi odličan posao u Rumunjskoj'

"Neću imenovati, ali ako naši treneri vani rade dobre rezultate, a nema nogometnog trenera koji vani ne radi dobar rezultat, dobar posao, ne pada mi ovako na blic napamet niti jedan koji je loš, a neki od njih su bili ovdje kod nas u Hrvatskoj, pa su proglašeni neznalicama. Kako je prošao Ivan Leko u Hajduku, kako je svojevremeno prošao Igor Tudor u Hajduku, da ne nabrajam dalje...? Onda odu van i rade u vrhunskim klubovima. Znači, nešto tu ne štima. Najsvježiji primjer je Dragan Skočić. Bio čovjek izbornik U21 Hrvatske, pa su pisali sve i svašta o njemu, a on onda osvoji prvenstvo Irana s Tractorom uvjerljivo pored Sepahana, Persepolisa i Esteghlala. Znači, 3 kluba koja tamo, ono, dominiraju godinama. Ajde, sad vi meni to objasnite, kako to nekom uopće i objasniti? U Hrvatskoj ne valjaš, a vani si dobar. Neće ti baš netko platiti dobar ugovor na lijepe oči, zato što si zgodan, visok i plav k'o Sanader. Ne ide to baš tako. Evo vam, recimo, Kruno Jurčić. Čovjek je prvak, pazite sad ovo - kontinenta. Halo, prvak je kontinenta s Pyramidsom. Radi brutalan posao s Pyramidsom, obožavaju ga tamo. A kod nas, što bi rekli, izgubiš dvije i jao, nije on baš dobar", kazao je za portal Net.hr Krunoslav Rendulić, kojem smo nakon navedenog spomenuli i Željka Kopića da je primjer trenera koji radi odličan posao van granica Hrvatske...

"Radi da. I što će se sad on, recimo, primjer navodim, uopće i vraćati u hrvatski nogomet?! Ovdje se stvori neka glupa percepcija o tebi i ti se više ne možeš braniti. Nema to ni smisla. Konkretno, kad ste se dotaknuli Željka Kopića, da, on je već treću sezonu, dvije i pol godine mislim da je u Dinamu iz Bukurešta i vidimo kakav posao radi na klupi Dinama iz Bukurešta, koliko ga tamo cijene. Došao je na polu sezonu 2023./2024., u drugoj polovici navedene sezone, pa odradio cijelu sezonu 2024./2025., sad je trener u sezoni 2025./2026. Ali dobro ajde, tako je to u Hrvatskoj".

Dinamo Bukurešt u petak gostuje kod vodeće U Craiove

Kako bilo, remi Dinama iz Bukurešta protiv jakog protivnika, uz nekoliko propuštenih prilika, daje materijala za optimizam, posebno uz osvrt na sporne situacije koje, prema Kopićevim riječima, nisu išle u korist Dinama. Sljedeći meč protiv FCSB-a bit će važan test. Kopić i igrači imaju priliku da naprave korak prema ambicijama, ako iskoriste svaku priliku. U petak, 26. rujna. Dinamo Bukurešt gostuje kod prvoplasirane U Craiove.

