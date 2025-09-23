Ispunio proročanstvo koje su mu mnogi predviđali: 'Znao je da može igrati PlayStation do 2 ujutro'

U pariškom Théâtre du Châtelet, dok je njegovo ime odzvanjalo dvoranom, Ousmane Dembélé nije mogao suspregnuti suze. Francuski napadač, čija je karijera bila vrtuljak nevjerojatnog talenta, frustrirajućih ozljeda i upitne discipline, konačno je dosegnuo vrhunac.

Dugo vremena, Ousmane je bio toliko dobar da se nije trebao fokusirati ni na što osim na nogomet. Znao je da može igrati PlayStation do 2 ujutro i svejedno biti najbolji na treningu", rekao je izvor blizak igraču za poznati britanski tabloid Daily Mail.

Osvajanjem Zlatne lopte za 2025. godinu, ispunio je proročanstvo koje su mu mnogi predviđali, ali u koje su rijetki do kraja vjerovali. Njegova nevjerojatna sezona 2024./2025. s Paris Saint-Germainom, u kojoj je osvojio kontinentalnu trostruku krunu i dominirao europskim nogometom, priča je o iskupljenju, sazrijevanju i ostvarenju sudbine. Dembélé je postao deseti igrač u povijesti koji je u svojoj vitrini objedinio Svjetsko prvenstvo, Ligu prvaka i Ballon d'Or, čime je svoje ime zauvijek upisao među nogometne velikane.

Xavijevo proročanstvo i godine lutanja u Barceloni

"Kada se koristi na pravi način, on može postati najbolji igrač na svijetu." Ovu smionu izjavu dao je tadašnji trener Barcelone, Xavi Hernández, još 2021. godine. U tom trenutku, mnogi su sumnjičavo vrtjeli glavom. Dembélé je u Barcelonu stigao 2017. iz Borussije Dortmund za astronomskih 105 milijuna eura (plus bonusi), kao zamjena za Neymara i drugi najskuplji igrač u povijesti. Očekivanja su bila golema, no stvarnost je bila bitno drugačija.

Njegov boravak na Camp Nou obilježile su kronične ozljede. U šest godina pretrpio je čak 14 ozljeda mišića, zbog kojih je izvan terena proveo nevjerojatnih 784 dana. No, problemi nisu bili samo fizičke prirode. Javile su se i sumnje u njegov profesionalizam; kašnjenje na treninge zbog noćnog igranja videoigara, loša prehrana i opći nedostatak discipline doveli su do toga da je postao najviše kažnjavani igrač kluba posljednjih godina. Barcelona mu je u jednom trenutku čak dodijelila privatnog kuhara kako bi kontrolirala njegovu prehranu. Unatoč bljeskovima genijalnosti – eksplozivnoj brzini, nevjerojatnom driblingu s obje noge i sposobnosti da sam riješi utakmicu – osjećaj neispunjenog potencijala lebdio je nad njegovim imenom.

Odlazak Mbappéa i rođenje novog vođe

U kolovozu 2023., Paris Saint-Germain ga je doveo za "samo" 50,4 milijuna eura, što se smatralo povoljnom prilikom za klub koji je želio pojačati francusku jezgru momčadi. Njegova prva sezona u Parizu bila je solidna – upisao je šest golova i 14 asistencija, osvojivši dvostruku domaću krunu. Ipak, bio je daleko od glavne zvijezde. Sva svjetla pozornice bila su usmjerena na Kyliana Mbappéa, koji je te sezone zabio 44 gola.

Ključni trenutak, posljednji komadić slagalice Dembéléove transformacije, dogodio se u ljeto 2024. kada je Mbappé otišao u Real Madrid. PSG-u je trebao novi vođa, novi talisman. Trener Luis Enrique prepoznao je priliku. Pozvao je Dembéléa i dao mu jasne upute: "Sada nam trebaju tvoji golovi. Želimo da budeš egoističan." Stručni stožer neprestano mu je ponavljao tri riječi: "Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or."

Enrique je promijenio i njegovu taktičku ulogu. Umjesto da igra isključivo na krilu, gdje je njegova brzina dolazila do izražaja, premjestio ga je u sredinu, u ulogu "lažne devetke". Tamo je Dembélé imao više slobode, više dodira s loptom i, najvažnije, više prilika za završnicu. Bila je to majstorska odluka koja je otključala puni potencijal francuskog virtuoza.

Sezona iz snova

Sezona 2024./2025. bila je statistička eksplozija. Dembélé je završio sezonu s 33 gola i 15 asistencija u 49 nastupa u svim natjecanjima. Nakon nešto mirnijeg početka, od 1. siječnja 2025. postao je najubojitiji napadač u Europi. U prvih 29 utakmica u novoj godini postigao je 25 golova i dodao osam asistencija. U jednom tjednu krajem siječnja postigao je dva uzastopna hat-tricka – protiv VfB Stuttgarta u Ligi prvaka i protiv Bresta u prvenstvu.

Njegov doprinos bio je ključan u pohodu PSG-a na prvu titulu Lige prvaka u povijesti kluba. S osam golova i šest asistencija postavio je novi rekord po broju sudjelovanja u golovima (14) za igrača nekog francuskog kluba u jednoj sezoni Lige prvaka. Postigao je ključne golove u gostima protiv Liverpoola i Arsenala, a u povijesnom finalu, u kojem je PSG deklasirao Inter s 5:0, upisao je dvije asistencije. U Ligue 1, bio je najbolji strijelac s 21 golom, vodeći pariški klub do nove titule prvaka. Kako navodi BBC Sport, njegova transformacija bila je potpuna.

Čovjek iza Zlatne lopte

No, pripisati ovu renesansu isključivo odlasku Mbappéa i taktičkim promjenama bilo bi pogrešno. Prava promjena dogodila se iznutra, daleko od očiju javnosti. Prema izvorima bliskim igraču, ključan trenutak u njegovom životu bilo je vjenčanje s djevojkom Rimom u Maroku u prosincu 2021. i rođenje djeteta nedugo nakon toga. Brak, koji je iznenadio čak i njegove suigrače jer nisu ni znali da ima partnericu, donio mu je novu dozu odgovornosti.

"Tek kada su stvari u Barceloni postale teške, shvatio je da ne živi životom profesionalca. Očinstvo ga je natjeralo da odraste."

Počeo je raditi s osobnim fizioterapeutom, angažirao nutricionista i posvetio se prevenciji ozljeda. Disciplina izvan terena konačno je sustigla talent na njemu.

Njegov put od Vernonu u Normandiji, preko Rennesa, Dortmunda i problematičnog razdoblja u Barceloni, do vrha svijeta u Parizu, inspirativna je priča. Ousmane Dembélé više nije samo "merkurijalni talent". On je najbolji igrač svijeta, osvajač Zlatne lopte i dokaz da se vjera u vlastite sposobnosti, uz sazrijevanje i naporan rad, na kraju uvijek isplati.

