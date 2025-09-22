Što se događa u Zagrebačkom nogometnom savezu? Dinamo se oglasio oštrim priopćenjem

Dinamo se oglasio priopćenjem u kojem kritizira način na koji radi Zagrebački nogometni savez. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"GNK Dinamo nema namjeru sudjelovati niti podržava ovakav način rada Zagrebačkog nogometnog saveza. Posljedično, ne podržava ni njegovo sadašnje vodstvo.

Posljednja sjednica Izvršnog Odbora ZNS-a na kojoj se na bizaran, ali iznad svega na netransparentan način najavila Izborna Skupština, jasno je pokazala da ovakav način rada i vladanja u Zagrebačkom nogometnom savezu ne možemo podržati.

Takav se rad ne temelji na općem nogometnom dobru već se vodi osobnim i selektivnim interesima.

Naš klub je uvijek bio i ostat će u prijateljskim odnosima sa svim klubovima zagrebačke županije kao i cijele domovine. Zajedno s njima želimo graditi bolje, transparentnije i odgovornije nogometne institucije u interesu hrvatskog nogometa i hrvatskog društva u cjelini".

Što se događa u Zagrebačkom nogometnom savezu?

Zagrebački nogometni savez (ZNS) potresa duboka kriza. Niz klubova javno je izrazio nezadovoljstvo radom aktualnog vodstva, optužujući ga za netransparentnost i manipulacije uoči izvanredne izborne skupštine zakazane na kontroverzan način.

Glavni okidač pobune bilo je iznenadno sazivanje izborne skupštine za 29. rujna 2025., iako su redovni izbori bili planirani tek za proljeće 2026. Odluka je donesena pod točkom dnevnog reda "Različito", što mnogi smatraju namjernim pokušajem da se zaobiđe puna informiranost zastupnika i onemogući pravovremena priprema oporbe.

Dodatni problem predstavlja sporna izmjena članka 49. Statuta ZNS-a, usvojena u ožujku 2024., prema kojoj kandidat za predsjednika mora biti prisutan na sjednici na kojoj se izbori najavljuju. Kritičari tvrde da ažurirani statut nikada nije javno objavljen na stranicama Saveza, što sugerira da je samo uzak krug ljudi bio upoznat s ključnom promjenom koja efektivno blokira potencijalne protukandidate.

Dinamo nije usamljen u svom stavu. I drugi klubovi, poput Rudeša, aktivno se protive reizboru Svetine i podržavaju protukandidata Nikolu Badovinca. Dodatnu težinu optužbama daje i Hrvatska udruga "Nogometni sindikat" (HUNS), koja godinama upozorava na nepravilnosti, uključujući i nelegitimno predstavljanje igrača na Skupštini ZNS-a, čime se, kako tvrde, svjesno ugrožavaju temeljna prava sportaša.

Sukob u ZNS-u prerastao je u otvorenu borbu za budućnost zagrebačkog, ali i hrvatskog nogometa. Pritisak najmoćnijeg kluba i sve šireg kruga nezadovoljnika stavlja na kušnju dugogodišnje vladajuće strukture unutar saveza, a ishod bi mogao definirati smjer razvoja nogometa u glavnom gradu.

