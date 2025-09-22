Njemačka u šoku nakon velike tučnjave navijača: Policija ih helikopterima tražila po šumi

Preko 400 nogometnih navijača iz suparničkih navijačkih baza FC Schalke 04 i Borussije Dortmund potuklo se u subotu navečer.

Kako piše WDR, policija i savezna policija bile su raspoređene u izrazito velikom broju, uključujući helikoptere, kako bi smirile situaciju.

Na putu vlakom s gostujuće utakmice u Magdeburgu natrag u Gelsenkirchen, ručna kočnica je primijenjena nekoliko puta zaredom. Zatim je velika skupina navijača Schalkea napustila vlak na otvorenoj pruzi u području Dortmunda i otrčala u šumu u blizini pruge.

Sukob u šumi s navijačima BVB-a i Kölna

Tada je izbila tučnjava u šumovitom području između suparničkih navijača. Helikopteri su također raspoređeni u potragu za navijačima u području šume i pruge.

Policajci su na šumskoj stazi naišli na oko 300 navijača FC Schalke 04. Savezna policija ih je otpratila natrag do vlaka. Vlak je mogao nastaviti putovanje do Hernea otprilike pola sata kasnije. Ovaj put, uz snažnu pratnju savezne policije.

Istodobno, dortmundska policija na sportskom terenu naišla je na otprilike 90 navijača BVB-a i nekoliko navijača Kölna. U blizini parkirališta sportskog objekta pronađeni su i oduzeti brojni predmeti, uključujući boksačke zavoje, rukavice, štitnike za zube i skijaške maske.

Podnesene kaznene prijave

Savezna policija također je oduzela brojne predmete od navijača Schalkea. Podnesene su kaznene prijave, između ostalog, za opasno ometanje željezničkog prometa, zlouporabu sustava za hitne pozive i tjelesne ozljede. Istraga je u tijeku.

Nepoznate osobe noću upale na privatnu zabavu u Gelsenkirchenu

Još jedan slučaj zaokuplja policiju u Gelsenkirchenu: Nekoliko sati kasnije, oko 2:30 ujutro, oko 30 nepoznatih napadača upalo je na privatnu zabavu u klubu u Gelsenkirchen-Rotthausenu. Uništili su namještaj i napali goste. Početne istrage otkrile su da su među gostima na zabavi bili i navijači Rot-Weiß Essena. Svjedoci su policiji prijavili da su neki od počinitelja imali karakteristične tetovaže koje ukazuju na navijačku bazu Schalkea.

Sada se istražuje postoji li veza između incidenta u Dortmundu. Šef policije Gelsenkirchena Tim Frommeyer osudio je napade: "Nije važno je li to u Dortmundu ili Gelsenkirchenu - svatko tko misli da je nasilje dio nogometa nije navijač, već kriminalac."

Policija u Gelsenkirchenu traži od svjedoka da se jave.

20.09.2025🇩🇪In the early night when schalke Returned from Magdeburg ~150 Dortmund waited in a forest area for the Train with schalke ultras and hooligans. Schalke stopped the Train after that fight Dortmund vs Schalke, ~150x300, win 1312 and ~95 Dortmund arrested, click here for… pic.twitter.com/KNTKWPqH7z — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 21, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski bratski četverac u polufinalu: 'Možemo bolje i morat ćemo, ako želimo medalju'