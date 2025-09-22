Nema kraja masovnoj kupovini na Anfieldu: Liverpool dovodi novo veliko pojačanje

Engleski prvak Liverpool namjerava u zimskom prijelaznom roku dovesti nogometaša Barcelone Ronalda Arauja (26), koji može igrati stopera, ali i desnog braniča.

Urugvajski reprezentativac je u siječnju ove godine produžio ugovor s "Blaugranom" do lipnja 2031. No, budući da više nije standardni prvotimac, promjena sredine mogla bi odgovarati i njemu, ali i Barci, navode španjolski mediji. Liverpool je spreman ponuditi 50 milijuna eura odštete za Arauja, a taj bi novac dobro došao katalonskom klubu, koji je još uvijek u financijskim problemima.

Araujo je veći dio jesenskog dijela prošle sezone propustio zbog ozljede, a po povratku na teren više nije bio stalni prvotimac. Situacija se nije popravila u novoj sezoni, trener Hansi Flick ga je u zadnje tri prvenstvene utakmice ostavio na klupi za rezerve.

Liverpoolu će biti potreban stoper, jer će na kraju sezone vjerojatno ostati bez francuskog reprezentativca Ibrahima Konatea. On je, prema pisanju britanskih medija, odbio produžiti ugovor, koji mu ističe u lipnju sljedeće godine. Konate navodno već ima usmeni dogovor s Real Madridom.

