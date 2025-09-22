Ovom Francuzu dodijeljen je spektakl Dinama i Fenera: Prije toga sudi veliki derbi

Nogometaša Dinama u srijedu očekuje prva europska utakmica ove sezone. U prvom kolu Europske lige na Maksimiru će gostovati turski velikan Fenerbahče, a dva dana prije utakmice postalo je poznato i tko će dijeliti pravdu Modrima.

Glavni sudac utakmice bit će Francuz Jerome Brisard, 39-godišnjak koji je već jednom sudio Dinamu. Bilo je to također u Europskoj ligi, u natjecanju po skupinama 2020. kada je na Maksimiru gostovao austrijski Wolsfberger, a Modri su slavili s 1:0 zahvaljujući pogotku Iyayija Atiemwena.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Brisard je sudio i još jednom hrvatskom klubu - Rijeci, a bilo je to u pretkolu Konferencijske lige 2021. kada su Riječani u Solunu remizirali 1:1 s grčkim PAOK-om. Pomoćnici u srijedu će mu biti Alexis Auger i Erwan Finjean, a četvrti sudac bit će Thomas Leaonard. Francusku šestorku upotpunit će VAR sudci Bastien Dechepy i Nicolas Rainville.

Zanimljivo, prije utakmice na Maksimiru, Brisard će večeras suditi i veliki derbi francuskog prvenstva - tzv. Le Classique u kojem će se večeras na Velodromeu sučeliti Marseille i PSG.

