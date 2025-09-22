Kaos u Švicarskoj: Slavili pred tuđim navijačima pa izbio obračun

Nogomet često donosi trenutke euforije, ali ponekad slavlje može prerasti u pravi kaos. Upravo to dogodilo se u švicarskom Kupu, gdje je drugoligaš FC Nyon priredio šok i izbacio velikana FC Zürich nakon drame jedanaesteraca.

Umjesto da proslave pobjedu sa svojim navijačima, igrači Nyona odlučili su otići pred tribinu na kojoj su bili smješteni navijači Züricha. Takav potez, često shvaćen kao provokacija, nije ostao bez reakcije. U sekundi su prema igračima počele letjeti čaše piva i razni predmeti.

Situacija je brzo eskalirala jer na teren su utrčali i igrači Züricha, koji su pokušali stati uz svoje navijače. Uslijedio je naguravanje i kaotična scena u kojoj je bilo teško razaznati tko koga pokušava smiriti, a tko dodatno podgrijava atmosferu.

Das ist Wahnsinn: Nyon wirft den FCZ aus dem Cup und die Spieler jubeln einfach direkt vor der Südkurve 👀 pic.twitter.com/kEfTzRQVWQ — Nik Dömer (@nikdoemer) September 21, 2025

Ovaj incident još jednom je pokazao staro nogometno pravilo: slaviti treba, ali uvijek na pravom mjestu ispred vlastitih navijača. Sve ostalo lako može završiti kao u švicarskom kupu potpunim neredima.

