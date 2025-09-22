Legenda Barcelone i jedan od najinteligentnijih igrača u povijesti nogometa najavio kraj karijere

Legendarni veznjak Barcelone i španjolske reprezentacije Sergio Busquets najavio je kraj svoje profesionalne karijere na kraju ove sezone pišu američki mediji. On je trenutačno član Inter Miamija, a kako sezona u MLS-u završava na kraju kalendarske godine, Busquets bi se trebao umiroviti koncem 2025.

Sam igrač još nije ništa potvrdio, ali Amerikanci se pozivaju na njegovu izjavu od prošlog ljeta kada je rekao kako je puno bliže završetku karijere nego njenom nastavku. 37-godišnjak se probio u prvu momčad Barcelona 2008. pod Pepom Guardiolom te se odmah prometnuo u jednog od ključnih igrača legendarne Barcelonine momčadi pod Guardiolinim vodstvom.

Dres katalonskog diva nosio je do 2023., a ukupno je za Barcelonu odigrao 722 utakmice čime je treći po redu igrač po broju nastupa u njenom dresu. Osvojio je čak devet naslova prvaka Španjolske i tri Lige prvaka, a s godinama je postao poznat kao jedan od najinteligentnijih igrača u povijesti nogometa te ga se smatra i ponajboljim zadnjim veznim u povijesti sporta. Ukupno je s Barcelonom podigao 32 trofeja.

Za španjolsku reprezentaciju odigrao je 143 utakmice i osvajao naslove na Svjetskom prvenstvu 2010. kao i Europskom prvenstvu dvije godine kasnije.

