Ludi nogometni vikend: Dinamo na vrhu, Modrić briljirao, a drama nije zaobišla ni Formulu 1

Još jedan bogati sportski vikend je iza nas, a na terenima i borilištima u Hrvatskoj i diljem svijeta nije nedostajalo uzbuđenja. Ovoga vikenda fokus je na nogometnim derbijima koji su se igrali diljem Europe, a osim toga, zakuhalo se i u Formuli 1 gdje se Max Verstappen opasno približio McLarenovom dvojcu. Sve to, donosi vam Vikend Retrovizor Net.hr-a. Ovo je naš izbor najvažnijih događaja proteklog vikenda...

Vikend Retrovizor čitajte svakog ponedjeljka ujutro na portalu Net.hr

Dinamo svladao Hajduk i zasjeo na tron HNL-a!

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk, a svoje mišljenje dao je i hrvatski trener Igor Pamić.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

Kako to obično biva u derbi utakmicama Hajduka i Dinama tako je i ovaj subotnji susret bio energičan i žestok, u solidnom ritmu, ali i s malim brojem pravih prilika, pogotovo u prvom poluvremenu.

Na početku je Hajduk uglavnom pokušavao udarcima iz daljine, koji nisu bili velika opasnost po zagrebački klub, dok je Dinamo više kombinirao i na takav način pokušavao zaprijetiti suparniku.

U uvodnih deset minuta za Dinamo su pokušavali Valinčić i Goda, dok su gosti u 14. minuti tražili jedanaesterac nakon kontakta Hoxhe i Sigura. No, sudac Erceg nije pomišljao na takvu odluku.

Od 15. do 25. minute nešto je bolje zaigrao Hajduk i Splićani su tada dominirali posjedom, ali je izostala konkretna igra domaćina u završnici. Najbolju šansu u uvodu susreta imao je Dinamo u 28. minuti. Unatoč Šarliji na leđima pucao je dobro Beljo, ali je jednako tako intervenirao domaći golman Ivušić.

Uslijedile su potom tri solidne situacije Hajduka, ali su u dva navrata Bamba i jednom Livaja ostali dosta daleko od pogotka.

Kada se činilo da će se na odmor otići bez pogodaka zabljesnuo je gostujući igrač Hoxha. Na oko 30 metara od domaćih vrata loptu je primio albanski nogometaš, stuštio se prema naprijed i onda s vrha šesnaesterca pogodio za 1-0 i gostujuće slavlje.

Na samom početku drugog poluvremena jedanaesterac su tražili domaćini. Dogodio se duel Gonzaleza i Ljubičića nakon kojeg je pao domaći igrač, ali niti tada sudac Erceg nije pokazao na bijelu točku.

Nakon toga bolje je na travnjaku izgledao Dinamo. U jednoj se situaciji našao Beljo, a dva puta je zaprijetio Dominguez nakon čega je ostalo 1-0 za goste. Poslije sat vremena igre travnjak je pod nogama osjetio domaći adut Ante Rebić koji je ušao u igru, a potom je i Bennacer, veliko Dinamovo pojačanje iz Milana, debitirao za aktualnog doprvaka.

Brojne zamjene, a potom i bakljada s obje navijačke strane, donekle su razvodnile ionako slab ritam igre, a onda je u 80. minuti „eksplodirala bomba“ od strane gostujućeg igrača Bakrara. S 15 metara iskosa Bakrar je svom silinom potegnuo i žestoko pod gredu pogodio za 2-0.

Hajduk je pokušao do kraja dvoboja smanjiti i zakomplicirati derbi, ali ostao je prilično daleko od toga. Splićani su i tada, kao i cijelu utakmicu, uglavnom sramežljivo napadali te loše pritiskali suparnika.

City prokockao sve u sudačkoj nadoknadi, Gvardiolu pobjegao napadač

U zadnjoj utakmici 5. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal i Manchester City su igrali 1-1.

Goste je u otvaranju utakmice u prednost doveo Haaland (9), a u samoj završnici poravnao je Martinelli (90+3).

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol igrao je čitav susret za City kod kojega zbog ozljede ahilove tetive još nema Matea Kovačića.

Drugi Arsenal sada ima 10 bodova, kao i treći Tottenham te četvrti Bournemouth, dok je City deveti sa sedam bodova.

Vodi Liverpool sa 15 bodova.

Luka Modrić sve oduševio!

Nogometaši Milana odigrali su jako dobru utakmicu ove subote te su u gostima pobijedili Udinese 3-0 u dvoboju četvrtog kola talijanske Serie A. Svojom partijom oduševio je sve u Italiji.

Od prve minute Milan je dominirao te je sat vremena odigrao na visokoj razini, čime je došao do treće ligaške pobjede u sezoni. Udinese je upisalo prvi poraz.

Nakon nekoliko propuštenih prilika Milan je poveo u 39. minuti golom Christiana Pulišića koji je bio igrač utakmice. Potom je Pulišić asistirao Fofani koji je u 46. povećao na 2-0 nakon greške domaće obrane, dok je novi gol Pulišić postigao u 53. minuti za 3-0.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić počeo je utakmicu za Milan te je zamijenjen u 81. minuti. Ponovno je bio vrlo dobar i zapažen s nekoliko sjajnih proigravanja s visokom ocjenom 7.5.

Slavlje Rome u gradskom derbiju, Sučić ponovo oduševio u Interu

Nogometaši Rome su na Olimpicu pobijedili Lazio 1-0, u utakmici četvrtog kola talijanske Serie A.

Jedini gol u rimskom derbiju postigao je Lorenzo Pellegrini u 38. minuti. Lazio je od 86. minute igrao s igračem manje, nakon što je Reda Belakhjan dobio crveni karton.

Roma zauzima četvrto mjesto s devet bodova, dok je Lazio 14. s tri boda.

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić bio je asistent za prvi gol milanskog Intera u 2-1 domaćoj pobjedi protiv Sassuola u zadnjoj nedjeljnoj utakmici 4. kola talijanskog prvenstva.

Iako je u 14. minuti bio u odličnoj poziciji za udarac prema suparničkom golu, Sučić se ipak odlučio za povratno dodavanje prema Dimarcu (14) koji je udarcem sa 15-ak metara zatresao mrežu.

Inter je poveo sa 2-0 uz veliku dozu sreće kada je udarac Carlosa Augusta (81) pogodio u blok obrambenog igrača Sassuola i završio iza leđa gostujućeg vratara da bi Cheddira (84) ubrzo potom smanjio na kaonačnih 2-1.

Sučić je odigrao čitav susret za Inter koji je 10. sa šest bodova, dok je Sassuolo 14. s tri boda.

Vodi Juventus sa 10 bodova.

Max Verstappen zakomplicirao borbu za naslov

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) pobijedio je u utrci Svjetskog prvenstva Formule 1 u Bakuu, u Azerbajdžanu.

Drugi je bio Britanac George Russell (Mercedes), a treći Španjolac Carlos Sainz (Williams). Vodeći u ukupnom poretku, Australac Oscar Piastri, nije završio utrku nakon što se u prvom krugu zabio u ogradu.

Unatoč odustajanju, Piastri je ostao na prvom mjestu, jer njegov najbliži progonitelj, timski kolega u McLarenu Britanac Lando Norris, nije maksimalno iskoristio pruženu priliku. Bio je tek sedmi, smanjivši zaostatak za Australcem s 31 boda na 25.

Današnji pobjednik Vertsappen učvrstio je treće mjesto u ukupnom poretku, ali i dalje zaostaje 69 bodova za Piastriom.

Sljedeća stanica u sezoni Formule 1 bit će utrka u Singapuru za 14 dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...'