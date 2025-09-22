Talijani ne prestaju sipati hvalospjeve o Luki Modriću: 'Jeste li ikada vidjeli ovo?'

Četrdesetogodišnji Luka Modrić ponovno je briljirao u dresu Milana, ovaj put u četvrtom kolu Serie A. Rossoneri su na gostovanju kod Udinesea slavili s uvjerljivih 3:0, a hrvatski maestro bio je jedan od ključnih igrača utakmice. Nakon što je kolo ranije donio pobjedu protiv Bologne svojim jedinim pogotkom na susretu, sada je publiku zadivio sjajnim potezima i kontrolom igre.

Njegova izvedba nije prošla nezapaženo ni među novinarima i navijačima. Talijanski novinar Martino Puccio na platformi X podijelio je presjek Modrićevih najboljih trenutaka te napisao: „Navikli smo viđati napadače koji su igrali na visokoj razini i u kasnim tridesetima, ali jeste li ikad vidjeli veznjaka ovako dominantnog s 40 godina? Luka Modrić je u tom smislu neponovljiv.“

We have seen forwards succeed late into their late 30’s. But have you ever seen a midfielder this good at 40? Luka Modric sits alone in that regard pic.twitter.com/AT9VYFd8KD — Martino Puccio (@MartinoPuccio) September 21, 2025

Da je riječ o nastupu vrijednom divljenja, potvrdila je i Gazzetta dello Sport, koja mu je dodijelila visoku ocjenu 7,5. S obzirom na to da talijanski sportski mediji rijetko dijele tako dobre ocjene, ovaj broj nosi posebnu težinu. U obrazloženju su napisali: „Modrić je pokazao nadmoć, igrao je klasu iznad svih ostalih i zato zaslužuje 7,5.“

