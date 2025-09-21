Kovačev Dortmund srušio Wolfsburg i skočio na drugo mjesto Bundeslige

U posljednjem susretu četvrtog kola njemačkog nogometnog prvenstva Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, je pred 81.365 gledatelja pobijedila Wolfsburg sa 1-0 probivši se na drugo mjesto ljestvice Bundeslige.

Susret je odlučio gol Karima Adeyemija u 20. minuti.

Gosti su najbliže izjednačenju bili u 58. minuti kada je Konstantinos Koulierakis pucao pogodivši prečku od koje se lopta odbila naizgled preko gol-linije. Međutim, pokazalo se kako lopta nije prošla gol liniju cijelim svojim obujmom.

Momčad iz Dortmunda je prvi put u posljednjih osam godina započela sezonu sa 10 bodova u prva četiri kola. Kovačeva momčad je ostala i jedina uz Bayern koja je ove sezone bez poraza.

Za goste je do 60. minute igrao hrvatski veznjak Lovro Majer.

Tabaković presudio

U ranije odigranom susretu Bayer Leverkusen i Borussia Moenchengladbach su odigrali 1-1.

Malik Tillman je u 70. minuti doveo "apotekare" u prednost, a izjednačio je Haris Tabaković u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Ovim ishodom oba su kluba nastavila seriju loših rezultata na otvaranju sezone. Njemački doprvak je u pet susreta u Bundesligi i Ligi prvaka upisao smo jednu pobjedu, dok je momčad iz Moenchengladbacha u četiri ligaška kola osvojila samo dva boda uz razliku pogodaka 1-6. Bayer je trenutačno na 11. mjestu s pet bodova, a Borussia je pretposljednja s dva boda.

Juranović bez minuta

Union Berlin je na gostovanju u Frankfurtu pobijedio Eintracht sa 4-3. Junaci u pobjedi berlinskog sastava bili su trostruki strijelac Škot Oliver Burke, te srpski napadač Andrej Ilić koji je imao četiri asistencije. Ilić je time postao tek 12. igrač u povijesti Bundeslige koji je upisao četiri asistencije u jednoj utakmici.

Gosti su sjajno ušli u susret i nakon pola sata su vodili 2-0 golovima Ilyasa Ansaha (9) i Olivera Burke (32). Domaćin je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela smanjio golom Nathaniela Browna, no berlinski sastav je u nastavku susreta uzvratio s nova gola Burkea (53, 56).

Can Uzum je smanjio u 80. minuti, a nadu domaćinu vratio je Jonathan Burkard realiziravši kazneni udarac za 4-3 u 87. minuti. Gostujući trener Steffen Baumgart žestoko je prosvjedovao kod suca Svena Jablonskog zbog čega je dobio crveni karton.

Premda je bilo čak deset minuta nadoknade, Eintracht nije uspio izjednačiti.

Josip Juranović nije nastupio za Union Berlin zbog ozljede, dok je Marin Ljubičić ostao na gostujućoj klupi.

Union je sada deseti sa šest bodova, koliko ima i Eintracht na šestoj poziciji.

Na vrhu ljestvice je Bayern Munchen sa maksimalnih 12 bodova, momčad iz Dortmunda ima 10, a treći je Leipzig s devet bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...'