odmor i tri boda /

UEFA sprema šokantnu odluku: Dinamo bi mogao dobiti tri boda bez borbe!

UEFA sprema šokantnu odluku: Dinamo bi mogao dobiti tri boda bez borbe!
Foto: Sime Zelic/pixsell

Maccabija Tel Aviv zbog sigurnosne situacije svoje utakmice već odrađuje u Srbiji

21.9.2025.
20:51
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

UEFA bi već u utorak mogla donijeti odluku s ozbiljnim posljedicama za Dinamo. Na dnevnom redu Izvršnog odbora nalazi se prijedlog suspenzije izraelske reprezentacije i klubova iz europskih natjecanja.

Dinamo u skupini Europske lige treba igrati protiv Maccabija Tel Aviv, koji zbog sigurnosne situacije svoje utakmice već odrađuje u Srbiji, na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli. Ako dođe do isključenja, Modri bi bez borbe dobili tri boda i time stekli važnu prednost u nastavku natjecanja.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Prema pisanju Israel Hayoma, katarska diplomacija snažno gura prijedlog i lobira za većinsku podršku unutar UEFA-e. Navodno se većina od 20 članova Izvršnog odbora naginje suspenziji, dok samo manji broj zemalja otvoreno podupire izraelsku stranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...'

DinamoMaccabi Tel AvivEuropska LigaUefa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
odmor i tri boda /
UEFA sprema šokantnu odluku: Dinamo bi mogao dobiti tri boda bez borbe!