UEFA sprema šokantnu odluku: Dinamo bi mogao dobiti tri boda bez borbe!

UEFA bi već u utorak mogla donijeti odluku s ozbiljnim posljedicama za Dinamo. Na dnevnom redu Izvršnog odbora nalazi se prijedlog suspenzije izraelske reprezentacije i klubova iz europskih natjecanja.

Dinamo u skupini Europske lige treba igrati protiv Maccabija Tel Aviv, koji zbog sigurnosne situacije svoje utakmice već odrađuje u Srbiji, na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli. Ako dođe do isključenja, Modri bi bez borbe dobili tri boda i time stekli važnu prednost u nastavku natjecanja.

Prema pisanju Israel Hayoma, katarska diplomacija snažno gura prijedlog i lobira za većinsku podršku unutar UEFA-e. Navodno se većina od 20 članova Izvršnog odbora naginje suspenziji, dok samo manji broj zemalja otvoreno podupire izraelsku stranu.

