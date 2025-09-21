Gvardiol među najboljima u sastavu Cityja, ali onda mu je 'pobjegao' Arsenalov Brazilac

U zadnjoj utakmici 5. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal i Manchester City su igrali 1-1.

Goste je u otvaranju utakmice u prednost doveo Haaland (9), a u samoj završnici poravnao je Martinelli (90+3).

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol igrao je čitav susret za City kod kojega zbog ozljede ahilove tetive još nema Matea Kovačića.

Sve o hrvatskim reprezentativcima čitajte na portalu Net.hr!

Drugi Arsenal sada ima 10 bodova, kao i treći Tottenham te četvrti Bournemouth, dok je City deveti sa sedam bodova.

Vodi Liverpool sa 15 bodova.

