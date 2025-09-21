Vukao je Hajduk na početku sezone pa morao otići: Sada je zabio za novi klub

Marokanac Yassine Benrahou postigao je pogodak za turskog drugoligaša Manisu u svom prvom nastupu za taj klub. Unatoč njegovom pogotku, Manisa je poražena s 4:3 kod kuće od Erokspora. Bivši igrač Hajduka realizirao je kazneni udarac u 55. minuti za vodstvo svoje momčadi 3:1, no gosti su do kraja preokrenuli rezultat s tri pogotka.

Benrahou je imao vrlo turbulentno razdoblje na Poljudu od svog dolaska u siječnju 2023. Dvaput je bio izbačen iz momčadi, prvo prošlog ljeta, a potom i u prosincu 2024 pod Gennarom Gattusom. Nakon toga poslan je na posudbu u Caen, a na ljeto se vratio u Hajduk.

Na početku sezone bio je ponajbolji igrač Bijelih te ju je otvorio s tri pogotka. Činilo se tada da bi mogao biti važan kotačić u momčadi Gonzala Garcije ove sezone, ali ušao je u posljednju godinu ugovora te je odlučeno da je najbolje da ode kada je stigla ponuda iz Turske. Ukupno je za Hajduk odigrao 66 utakmica te postigao 14, a namjestio 10 golova.

