Talentirani hrvatski stoper zabio povijesni gol pa otkrio: 'Vjerojatno sam slomio dva prsta'

18-godišnji hrvatski reprezentativac Luka Vušković zabio je prvi pogodak za svoj HSV u pobjedi protiv Heidenheima. Susret je završio 2:1, a Vušković je doveo domaće u vodstvo u 42. minuti, a vodstvo HSV-a povisio je Rayan Philippe u 59. minuti dok je strijelac za Heindeheim bio Adam Kolle u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Vuškovićev pogodak bio je povijesni za HSV budući da je to bio prvi gol koji su zabili u Bundesligi i prva pobjeda koju su ostvarili u najvišem rangu njemačkog nogometa nakon sedam godina i četiri mjeseca, odnosno 2688 dana.

Vušković je na kraju zabrinuo navijače kada se u tunelu Volksparkstadiona pojavio s povezima na ruci. Tu je situaciju objasnio nakon utakmice: "Nakon što sam promašio veliku priliku, glupo sam udario u stativu. Vjerojatno sam slomio dva prsta" - rekao je.

Ipak, to mu nije pokvarilo slavlje prvog pogotka u novom dresu, a nakon utakmice posebno je pohvalio navijače: "Ovaj mi gol mnogo znači. Ovo je lud stadion s ludim navijačima i ludom atmosferom. Jako sam ponosan na momčad" - završio je.

