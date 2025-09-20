Policija imala pune ruke posla na derbiju Hajduka i Dinama: Objavljen broj privedenih

Dinamo je u subotu na Poljudu pobijedio Hajduk 2:0, a utakmica nije prošla bez incidenata. Policija je nakon posljednjeg sučevog zvižduka na društvenim mrežama objavila izvješće.

U izvješću objavljenom na društvenim mrežama nakon 19 sati navedeno je da je privedeno ukupno 39 osoba, od čega 11 navijača Hajduka i 28 navijača Dinama.

Utakmica je odigrana pred 32200 gledatelja na Poljudu, a u njoj je Dinamo stigao do pobjede zahvaljujući golovima Hoxhe u 44. i Bakrara u 80. minuti.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

