Mourinho debitirao pobjedom, a hrvatski reprezentativac zabio za Benficu!

U šestom kolu portugalske Primeira lige nogometaši Benfice su u gostima svladali AVS Futebol s 3-0 čime su zadržali korak s vodećim na ljestvici Portom.

U nadoknadi prvog poluvremena Benfica je povela golom Sudakova, dok je u 59. minuti Pavlidis pogodio s bijele točke za 2-0. Pavlidis je bio razigran tijekom utakmice te je upisao dvije asistencije. Drugu je ostvario u 64. minuti kada je pogodak za 3-0 postigao hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović koji je bio precizan s deset metara. Bio je to Ivanovićev drugi prvenstveni pogodak ove sezone.

Ivanović je počeo utakmicu za Benficu, a zamijenjen je u 72. minuti. Bila je ovo premijerna utakmica za Josea Mourinha, novog trenera Benfice.

Na vrhu ljestvice je Porto koji ima svih šest pobjeda, odnosno, 18 bodova. Druga Benfica ima 16 bodova, dok je treći Sporting s 12, ali i utakmicom manje.

