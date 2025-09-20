Navijači Dinama 'poludili' nakon pobjede i zazivaju jednog napadača: 'Jesmo im očitali lekciju'

Dinamo je nakon dva kiksa u domaćem prvenstvu, protiv Varaždina i Gorica, napokon slavio i to gdje bolje nego na krcatom Poljudu. Strijelci su bili Hoxha i Bakrar, svaki je na svoj način lucidan.

Albanac je primio loptu na svojoj polovici i sjurio se prema golu Ivušića, pucao i zabio u donji desni kut gola Splićana. A što tek reći za Alžirca koji je pucao s ruba šesnaesterca i zabio. Brzina lopte je bila čak 116 kilometara na sat.

Društvene mreže gore nakon pobjede Modrih, a za vas smo izdvojili neke komentare:

"Plava rapsodija na Poljudu - NEPROCJENJIVO!"

"Svaka čast treneru i isprike što sam sumnjao danas..."

"Novi Dinamo, 3 derbija u gostima, 3 rutinske pobjede, 3 clean sheeta, ekipa ukupno odigrala 7-8 službenih utakmica skupa. Nikad se mirnije derbiji nisu gledali, i onda se javljaju pljuvači kada se dogodi neka Gorica."

"Jesmo im održali lekciju."

"Pregazili ste ih kao plitak potok."

"Bakrar mora igrati."

"Bravo za Hoxhu, živcira igrom no danas je načeo Hajduk, bravo!"

