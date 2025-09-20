Navijači Hajduka grme, prozvali i 'najvećeg' u Splitu: 'Lako je nama gubiti kad smo navikli'

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

Navijači Hajduka nisu zadovoljni predstavom svojih igrača, a to su pokazali i na društvenim mrežama:

"Šarlija najsrčaniji danas, a ostatak neka idući put dođe na utakmicu."

"Lako je nama gubit kad smo naučili."

"Napravili od Livaje malog Boga, on jadan sve jadniji kao i hrabri Krovinović."

"Pobijedio bolji. Ograničena smo ekipa i nema tu šta. Ne može ovdje ni sir Alex Ferguson pomoći."

"Idite hitno u Zagreb po Carevića."

"Čekamo video izvještaj suđenja. Nebitan nam je rezultat."

"Još 2 tekme i gase se komentari."

