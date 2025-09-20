trijumf u splitu /

Pogledajte kako su Boysi pozdravili Kovačevića: Ovo mu je prva pobjeda nad Hajdukom

Foto: Sime Zelic/pixsell

Ovaj trenutak dodatno je naglasio zajedništvo između trenera i navijača

20.9.2025.
19:44
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Nogometaši Hajduka i Dinama odigrali su prvi ovosezonski derbi na Poljudu, a slavili su Zagrepčani s 2:0. Strijelci su bili Arber Hoxha u 44. minuti i Monsef Bakrar u 81., čime je Dinamo pobjegao na vrh ljestvice s tri boda više od Hajduka.

No, zanimljiva scena viđena je nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Dok su igrači Dinama slavili pobjedu, trener Mario Kovačević odlučio je prići tribini na kojoj su bili smješteni Bad Blue Boysi. Publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom i ovacijama, pokazavši mu da uživa veliko povjerenje i podršku navijača. Video pogledajte ovdje!

Taj trenutak dodatno je naglasio zajedništvo između trenera i navijača, a Kovačević je gestom zahvalnosti još jednom potvrdio koliko mu znači povezanost s publikom.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo slavio na Poljudu 2-0, strijelci Hoxha i Bakrar

DinamoHajdukMario KovačevićBad Blue Boysi
