Iza spektakularne koreografije Torcide stoji podrška Palestini? Ovo će moćno odjeknuti svijetom

Dinamo je u prvom derbiju nove sezone slavio na Poljudu 2-0 te se tako odvojio na vrhu tablice s tri boda prednosti nad Hajdukom.

Oba su trenera pomalo iznenadila sastavom. Garcia je od prve minute stavio Gonzaleza umjesto očekivanog Racija, a Sigur je igrao desnog beka umjesto očekivanog Karačića. Kovačević je pak od prve minute stavio Zajca, a Hoxha je počeo na lijevom krilu.

Mišić je u 13. minuti odlično izbacio Hoxhu koji se po lijevoj strani sjurio prema golu. Međutim, Sigur ga je sustigao i uspio omesti u šesnaestercu. Pao je Hoxha u šesnaestercu, a igrači Dinama su dignuli ruke tražeći prekršaj za penal. No, Erceg nije ni trznuo.

U 28. je Zajc poslao jednu fantastičnu loptu za Belju koji je pobjegao obrani Bijelih, ali još je bolje njegov udarac skinuo Ivušić i tako spasio Hajduk.

Pukštas je u 35. izbacio Bambu koji je krenuo sam prema Nevistiću. Zaobišao je golmana, a onda u padu lijevom pucao jako loše. Stigao je tu sporu loptu Goda i otklonio opasnost. Međutim, odmah nakon toga je pomoćni sudac podignuo zastavicu. Srećom po Bambu, bilo je zaleđe. No, bez obzira na to bila je to jako loša reakcija Bambe.

Kada se činilo da ćemo na poluvrijeme bez golova, Dinamo je poveo. Hoxha je primio loptu na deset metara od centra u svojoj polovici i krenuo u solo-prodor. Promjenom smjera riješio se Sigura, a kad je stigao pred šesnaesterac uspio je pucati prije nego mu je u blok ušao Šarlija. Sjajno je pogodio dolje lijevo uz stativu za vodstvo Dinama.

U drugo je poluvrijeme Garcia ušao s Durdovom umjesto Bambe. Upravo je Durdov nakon kornera pokušao pronaći Gonzaleza koji je pao nakon duela s Ljubičićem. Splićani su tražili penal, ali sudac Erceg se nije oglasio.

Nakon sat vremena igre, ušli su Rebić i Guillamon, a s druge strane debitirao je Bennacer. Utakmica je prekinuta na jedno vrijeme zbog velike bakljade u 76. minuti.

Dinamo je u 81. zabio za 2-0. sjajnim golom Bakrara! Oduzeo je napadač Plavih loptu Hrgoviću, povukao par metara i s ruba šesnaesterca snažno opalio pod prečku u bliži kut Ivušića za novi šok splitske publike.

Pokušali su domaćini do kraja sve i pritiskali, ali nije bilo pravog udarca, a Dinamo je uzeo sva tri boda i odvojio se na vrhu tablice.

No, veliku pažnju privukla je koreografija Torcide na početku utakmice. Napisali su navijači Hajduka 'Gazi purgere', no veliko 'Gazi' je bilo odvojeno i u bojama koje nemaju veze s Hajdukom, a imaju velike veze s Palestinom. Crna, bijela, crvena i zelena su uz ne preveliki utjecaj mašte bile potpora Palestini u borbi protiv Izraela. Osim ako sve skupa nije (pre)velika slučajnost...

U 76. minuti velika bakljada na sjeveru zapalila je dio tribine pa su vatrogasci morali gasiti požar.