Nogometna bajka u Krapinskim Toplicama: Stigla pojačanja iz Engleske i SAD-a

Iz juniorskog pogona slavnog Evertona – ravno u Krapinske Toplice. Nogometni put 19-godišnjeg napadača, Irca nigerijskih korijena Abrahama Joela vodi ga daleko od Engleske. Nogometno utočište pronašao je upravo ovdje, u srcu Zagorja.

"Nisam znao ništa o Hrvatskoj, ali u meni uvijek postoji taj dio koji voli izazove i nova mjesta. Svi znaju za Luku Modrića. Pogledao sam i neke druge igrače, ali ne znam kako se točno izgovaraju njihova imena. Veliki sam fan i Perišića. Prije nego što sam došao ovamo, zajedno s agentom sam istraživao Hrvatsku i vidjeli smo da je među top deset reprezentacija prema FIFA-inom poretku. Ovo je mali grad, ali jako vezan uz nogomet. Svi vole nogomet", kaže Abraham Abiola Joel, nogometaš NK Toplica

U klubu su mu dali nadimak Jole, koji je odmah i prigrlio. U svlačionici se brzo snašao, a najviše ga, kaže, veseli obiteljska atmosfera.

"Na treningu je atmosfera stvarno posebna – svi se smijemo, šalimo, kao u velikoj obitelji. To je nešto potpuno drugačije i stvarno mi se sviđa", kaže Joel.

Ali Jole nije jedino inozemno pojačanje Topličana. U istom dresu sada igra i jedan Amerikanac.

Iz Michigana, preko sveučilišne lige i Inter Detroita, došao je 23-godišnji Paul Skoczylas (pol skočilas).

"Čuo sam da je ovo prekrasna zemlja. Nikad prije nisam bio ovdje. Kažu da je hrana odlična – i stvarno je sve nadmašilo moja očekivanja. Ovdje mi je zaista sjajno. Svi se ponašaju kao da sam dio njihove obitelji – trener, predsjednik, suigrači, pa čak i ljudi kod kojih živim. Toliko su gostoljubivi i prijateljski nastrojeni da se odmah osjetiš kao kod kuće", dodaje Paul Skoczylas, nogometaš NK Toplica.

Obojica se nadaju da će im ovaj klub biti odskočna daska za profesionalni nogomet. No, do tada, neće gubiti vrijeme – njihova predanost već sada motivira suigrače u novoj sezoni. Samo riječi hvale ima i njihov trener Sanjin Žegrec koji je uvelike zaslužan za njihov dolazak u Hrvatsku.

"Oni su sretni, oni su zadovoljni, odlično rade i treniraju. Dečki su ih prihvatili i nadam se da će se ovdje pokazati i svoj san iskoristiti na najbolji mogući način", kaže Sanjin Žegrec.

Za Abrahama i Paula ovo je tek početak puta. Krapinske Toplice su ih dočekale raširenih ruku. Grad je dobio ne samo dva nova igrača, već i razlog više da se svi u klubu i oko kluba još više zaljube u nogomet.