Garcia: 'Očito su nam proradile emocije, morat ćemo i mi početi zabijati sjajne golove'

Hajduk je upisao drugi ligaški poraz u nizu zbog čega je, dakako, trener Gonzalo Garcia bio nezadovoljan nakon 0-2 pada protiv Dinama.

„U prvom poluvremenu smo bili dobri, kontrolirali smo utakmicu. Lopta je uglavnom bila kod nas iako nam je Dinamo nekoliko puta prošao kroz tranziciju. To smo trebali zaustaviti. U nastavku smo bili malo brzopleti, očito su nam tada proradile emocije. Na kraju smo primili taj fantastičan pogodak za 0-2. Priznajem, nismo stvorili puno pravih prilika i bilo nam je teško igrati. Nedostajalo je kod nas brzine“, rekao je Garcia.

„Moramo bolje i kvalitetnije kažnjavati suparnike. Otkad sam u Hajduku primili smo zaista nekoliko sjajnih pogodaka. No, moramo i mi to početi raditi. U samoj završnici smo ulazili s jako puno igrača u završnicu i suparnički šesnaesterac, ali i tada je izostao taj zadnji udarac“, zaključio je trener splitske momčadi.

Foto: Sime Zelic/pixsell

