Modrić novom impresivnom partijom zaludio navijače Milana

Talijanski velikan Milan slavio je protiv Udinesea s 3:0 u utakmici četvrtog kola Serie A. Kapetan Hrvatske Luka Modrić odigrao je novu impresivnu utakmicu u dresu Rossonera. Nakon što je prošlog tjedna zabio jedini pogodak na utakmici u pobjedi nad Bolognom, ovoga puta nije ostvario ni pogodak ni asistenciju, ali je svojim utjecajem na igru ponovno oduševio navijače i čelnike sedmerostrukog prvaka Europe.

Milan je tako jutro nakon utakmice objavio Lukinu fotografiju zajedno s pregledom njegove statistike s jučerašnje utakmice, a u opisu su jednostavno napisali 'Senzacionalni nogometaš'. Luka je sinoć na terenu proveo 81 minutu te imao 95 posto uspješnih dodavanja, dvije ukradene lopte, pet osvojenih duela, a šest je puta posjed lopte vraćao u noge svoje momčadi. Po izlasku iz igre dobio je aplauz cijelog stadiona.

Modrić se istaknuo i sjajnim dodavanjem prema Ekvadorcu Pervisu Estupinanu i to svojom 'specijalkom' - dodavanjem vanjskim dijelom noge. Potez je odmah postao viralan, a navijači Milana podijelili su ga uz opis: "Malo Modrićeve magije".

🪄 A bit of Modric magic 😍



pic.twitter.com/MHVcjhwNa3 — SempreMilan (@SempreMilanCom) September 20, 2025

