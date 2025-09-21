Budimir zabio jedini pogodak Osasune u porazu pa poručio: 'Nesretno smo primili golove'

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir, koji je u subotu zabio gol za Osasunu u gostujućem porazu 1-2 od Villarreala, rekao je nakon utakmice da uloženi napor nije bio nagrađen.

"U prvom poluvremenu smo dobro stajali na terenu, igrali jako dobar nogomet, kontrolirali igru i imali dvije solidne prilike za zabiti gol premda je i Villarreal imao svoje prilike“, izjavio je 34-godišnji Budimir za klupske medije.

Osasuna se našla u problemima od 40. minute kada je ostala s igračem manje zbog drugog žutog kartona Valentina Rosiera. Međutim, u nadoknadi prvog dijela dosuđen je jedanaesterac u njenu korist, a siguran je realizator bio Ante Budimir.

"Nakon tog prvog dijela znali smo da nas čeka veliki posao u drugom dijelu, da ćemo morati trčati više i odupirati se. Na kraju nismo uspjeli, a pomalo smo i nesretno primili golove“, rekao je.

Villarreal je izjednačio u 69. minuti golom Georgesa Mikautadzea, a u 86. je došao do pobjede kada je Tani Oluwaseyi pucao s dvadeset metara nakon čega se lopta odbila od suigrača Pape Gueyea i završila u mreži.

"Trudili smo se, ali naš trud nije nagrađen. No to se događa u nogometu pa se sada moramo okrenuti idućoj utakmici, četvrtku s Elcheom“, izjavio je Budimir.

Osasuna nakon pet kola španjolskog prvenstva ima tri poraza i dvije pobjede. Budimir je zabio dva pogotka od ukupno pet koliko ih je postigla ekipa iz sjevernog grada Pamplone.

