Evo što se događalo na sastanku šefova Dinama i Hajduka: Pavasović-Visković čestitao Bobanu

Kao uvertira jučerašnjeg derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, održan je sastanak delegacija dva najveća hrvatska kluba. Predstavništvo Hajduka (koje su činili predjsednik Ivan Bilić, predsjednik Nadzornog Odbora Ljubo Pavasović-Visković, sportski direktor Goran Vučević,...) lijepo je ugostilo vrh zagrebačkog kluba (Zvonimir Boban, predsjednik Nadzornog odbora Frano Šušnjara, dopredsjednik Nadzornog odbora Mislav Ante Omazić,...).

Kako doznaju Sportske novosti, teme razgovora bile su HNS, B momčadi dvaju klubova i međusobni odnosi ljutih rivala. Posebno je naglasak bio na potonjem, a istaknuto je kako su se oni u posljednje vrijeme znatno popravili što bi trebalo značiti da je u interesu klubova da se taj trend nastavi. Vidjelo se to i u Splitu uoči utakmice gdje su tenzije bile manje nego uoči prijašnjih derbija.

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Posebno valja istaknuti potez Pavasovića-Viskovića koji se nakon utakmice spustio do mjesta gdje je sjedila Dinamova delegacija i čestitao Zvoni Bobanu na pobjedi. Dojam je kako bi ovo mogla biti naznaka lijepših vremena za hrvatski nogomet, vremena u kojima dvije najveće sportske institucije u zemlji funkcioniraju kao samo nogometni rivali, dok van terena zajedno rade za dobrobit hrvatskog nogometa.

