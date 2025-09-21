Garcia se zaštitio poput Mourinha: Evo koliku bi mu odštetu Hajduk dugovao da ga otpusti

Nogometaši Hajduka poraženi su na domaćem terenu s 2:0 u sedmom kolu SuperSport HNL-a. Bolji od njih bili su igrači najvećeg rivala Dinama čime su se Modri odvojili na vrhu ljestvice HNL-a i sada imaju tri boda više od Bilih. Strijlelci za pobjedu gostiju bili su Arber Hoxha u 44. i Monsef Bakrar u 81. minuti.

Nakon bolnog poraza, drugog uzastopnog za Hajduk, odmah se počelo govoriti o mogućem otkazu za trenera Gonzala Garciju, no dojam je kako se urugvajski stručnjak toga ne treba pribojavati. Razlog tome je ogormna odšteta koju mu Bili moraju isplatiti u slučaju da ga otpuste.

Prema pisanju Germanijaka, radi se o iznosu od milijun eura koji će Hajduk vrlo teško isplatiti tako da je Urugvajčev posao, barem zasad, siguran. Ipak, treba dodati kako Garciju nije doveo aktualni sportski direktor Hajduka Goran Vučević već je stigao dok je tu funkciju obnašao Francuz Francois Vitali.

