Mourinho bio pun riječi hvale za hrvatskog reprezentativca: 'Potvrdio je potrebnu odvažnost'

Portugalski velikan Benfica stigao je do četvrte pobjede u petom nastupu u portuglaskom prvenstvu. U povratničkoj utakmici Josea Mourinha na klupi, Orlovi su vladali AVS u gostima s 3:0 u šestom kolu portugalskog prvenstva. Treći pogodak koji je potvrdio pobjedu Benfice zabio je hrvatski reprezentativni napadač Franjo Ivanović na asistenciju Vangelisa Pavlidisa (strijelca drugog pogotka Orlova) u 64. minuti.

Nakon utakmice, Ivanović je naglasio kako mu je drago što se uklapa u sustav novog trenera: "Jako sam zadovoljan što sam zabio i kako sam odigrao, ali najvažniji je uspjeh momčadi. Radimo naporno svaki dan i drago mi je što se dobro uklapam u Mourinhov sustav. Nastavljamo s ozbiljnim radom jer želimo potvrditi dobru formu" - rekao je.

Sve novosti o hrvatskim nogometnim reprezentativcima pratite na portalu Net.hr.

Jose Mourinho također je bio vrlo zadovoljan izvedbom mladog Vatrenog: "Početak s pobjedom u mom povratku na Benficu bio je ključan. Momčad je pokazala ozbiljnost i želju za dominacijom, posebice u drugom poluvremenu. Franjo Ivanović odigrao je sjajno i svojom realizacijom potvrdio mirnoću i odvažnost koja je potrebna mladom igraču" - izjavio je 'The Special One'.

Foto: Profimedia

Prvi pogodak Benfice postigao je Ukrajinac Georgiy Sudakov u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Prve reakcija nakon derbija: Pogledajte što su rekli navijači Hajduka