Kaos na derbiju Partizana i Zvezde: Mijatović ušao u otvoren sukob, morali su ga odvući

Navijači Partizana su mu nešto dobacivali, a Mijatovića se može vidjeti kako im uzvraća vičući i to kao da želi ući i u fizički sukob.

21.9.2025.
10:29
Crvena Zvezda svladala je Partizan u gostima s 2:1 u najvećem derbiju srpskog nogometa. Crveno-bijeli tako su nakon sedam kola zadržali stopostotan učinak i preuzeli vrh ljestvice od največeg rivala koji ima dva boda manje i utakmicu više. Za Zvezdu su zabijali Timi Max Elšnik i Nemanja Radonjić dok je strijelac za Partizan bio Jovan Milošević.

Ipak, nakon utakmice najviše se priča o situaciji s tribina. Sportski direktor Partizana, legendarni Predrag Mijatović, snimljen je u žestokom verbalnom sukobu s navijačima svog kluba. Navijači Partizana su mu nešto dobacivali, a Mijatovića se može vidjeti kako im uzvraća vičući i to kao da želi ući i u fizički sukob. Na kraju snimke prilaze mu dvojica muškaraca koji su ga odvukli natrag na njegovo mjesto.

 

 

Podsjetimo, Mijatović je u Partizan ušao prošle godine zajedno s novim predsjednikom Rasimom Ljajićem, a njih dvojica pokušavaju spasiti klub koji su zatekli u ogormnim dugovima.

