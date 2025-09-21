Veliki povratak na HNL klupu: Vukovar već dogovorio novo ime

Silvijo Čabraja vraća se na prvoligašku scenu! U ponedjeljak bi trebao biti potvrđen kao novi trener Vukovara nakon rastanka kluba s Gordonom Schildenfeldom.

Kako navode Sportske, iskusni strateg, koji je tri i pol sezone uspješno vodio Lokomotivu, dogovor je s čelnicima Vukovara postigao tijekom vikenda.

Novi prvoligaš teško je startao sezonu i nakon šest kola ima samo dva boda, pa se od Čabraje očekuje da donese iskustvo i stabilnost u borbi za ostanak.

U ponedjeljak Vukovar dočekuje Rijeku u Vinkovcima, a Čabraja će tada biti predstavljen javnosti, iako utakmicu još neće voditi.

