ovo će odjeknuti /

Veliki povratak na HNL klupu: Vukovar već dogovorio novo ime

Veliki povratak na HNL klupu: Vukovar već dogovorio novo ime
Foto: Igor Kralj/pixsell

U ponedjeljak Vukovar dočekuje Rijeku u Vinkovcima...

21.9.2025.
22:37
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Silvijo Čabraja vraća se na prvoligašku scenu! U ponedjeljak bi trebao biti potvrđen kao novi trener Vukovara nakon rastanka kluba s Gordonom Schildenfeldom.

Kako navode Sportske, iskusni strateg, koji je tri i pol sezone uspješno vodio Lokomotivu, dogovor je s čelnicima Vukovara postigao tijekom vikenda.

Sve o hrvatskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!

Novi prvoligaš teško je startao sezonu i nakon šest kola ima samo dva boda, pa se od Čabraje očekuje da donese iskustvo i stabilnost u borbi za ostanak.

U ponedjeljak Vukovar dočekuje Rijeku u Vinkovcima, a Čabraja će tada biti predstavljen javnosti, iako utakmicu još neće voditi.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...'

VukovarSilvijo čabraja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ovo će odjeknuti /
Veliki povratak na HNL klupu: Vukovar već dogovorio novo ime