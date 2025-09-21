Osijek doživio novi debakl! Imali su sve u svojim rukama, a onda se otvorilo Istri

U susretu sedmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je preokretom na Aldo Drosini, pod vodstvom novog trenera Španjolca Oriola Riere, pobijedila Osijek sa 2-1.

Gosti su poveli u 39. minuti golom Naila Omerovića, izjednačio je Antonio Maurić u 65. minuti, a pobjedu domaćinu donio je Saydou Bangura golom u 81 minuti.

Prvi su zaprijetili gosti, Omerović je u sedmoj minuti pucao sa 17 metara, ali je Kolić obranio skrenuvši loptu u korner. U 20. minuti je uzvratila Istra, no Prevljak je loše reagirao u izglednoj situaciji.

Tri minute kasnije ponovo prijete gosti, no udarac Šopova je završio u okviru gola. U 25. minuti opasno je bilo pred vratima gostiju. Lončar se probio iz drugog plana, ali je pucao pokraj vratiju Malenice.

U 39. minuti Osijek je zasluženo poveo. Čolina je prizemnom loptom uposlio Omerovića koji je krasno pogodio u donji lijevi kut. Bio je to njegov peti pogodak ove sezone čime se izjednačio s Kulenovićem na vrhu liste najboljih strijelaca SHNL-a.

Omerović je u 52. minuti imao još jednu sjajnu priliku. Vrbančić je odlično prošao sredinom terena i idealno proigrao Jakupovića na lijevoj strani. Ovaj je odmah proigrao Omerovića u sredini koji je prevario Tarabu i golmana Kolića i onda promašio gotovo prazna vrata.

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr!

Kazna je stigla deset minuta kasnije. Radošević je pucao sa 20 metara, Malenica je neuvjerljivo odbio loptu do Maurića koji s desetak metara pogađa lijevi kut.

Puljani su u 81. minuti okrenuli rezultat. Bangura je dobio loptu pred vratima, njegov prvi udarac je blokiran, ali je iz drugog pokušaja zabio u donji desni kut za 2-1.

Četiri minute kasnije Osijek je mogao izjednačiti, Omerović je pucao, lopta se odbila točno na noge Živkoviću koji je sa svega nekoliko metara promašio nemoguće.

Istra je ovom pobjedom skočila na sedmo mjesto s osam bodova, a Osijek je osmi s dva boda manje.

Gorica slavila na novom travnatom tepihu

U prvom nedjeljnom susretu Gorica je identičnim rezultatom pobijedila Slaven Belupo sa 2-1.

Golove za Goricu zabili su Marijan Čabraja (26) i Ante Kavelj (28), dok je pogodak za goste, koji su od 40. minute igrali bez isključenog Ivana Ćuvelića, zabio Josip Mitrović (67).

Gorica je tako u novu eru s novim vlasnikom na čelu ušla pobjedom. Naime, 16. rujna Gorica je došla u stopostotno vlasništvo novog predsjednika Ilije Karamatića. Dodajmo i kako je utakmica igrana na novom, obnovljenom travnjaku gradskog stadiona.

Domaćin je poveo u 26. minuti. Žan Trontelj je ubacio s desne strane, golman Osman Hadžikić je izboksao loptu, do Adriana Jagušića koji je loše reagirao što je iskoristio Marijan Čabraja i udarcem sa 20-ak metara zabio za 1-0.

Samo dvije minute kasnije Trontelj je ponovo ubacio s desne strane do Filipa Čuića koji je pucao glavom, Hadžikić je obranio, ali je Ante Kavelja iz blizine zakucao u gol.

Novi problemi za goste stigli su u 39. minuti kada je Ćubelić oštrim prekršajem zaustavio Juricu Pršira, a sudac Ante Terzić mu je nakon VAR provjere dao crveni karton.

Momčlad iz Koprivnice je u 67. minuti smanjila na 2-1. Karlo Išasegi je ubacio iz auta, Agbekpornu je glavom prebacio do Mitrovića koji je pogodio za smanjenje rezultata.

U ponedjeljak će kolo zaključiti Vukovar 1991 - Rijeka.

Na ljestvici vodi Dinamo sa 16 bodova, Hajduk ima 13, Lokomotiva 12, a Gorica 11 bodova. Na začelju su Vukovarci s dva boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...'