Dinamo, oprez! Fenerbahče s novim predsjednikom dolazi u Zagreb: Saran najavio revoluciju

U posljednjem susretu uoči ogleda protiv Dinama u Europskoj ligi, nogometaši Fenerbahčea su odigrali 1-1 na gostovanju kod Kasimpase.

Fener je poveo već u trećoj minuti golom Marca Asensia na asistenciju Kerema Akturkoglua.

Kada je domaćin u 45. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Portugalac Cafu, činilo se kako će gosti lagano do bodova. Međutim, domaćin je u 64. minuti izjednačio golom Harisa Hajradinovića.

Do kraja susreta više nije bilo golova. Fenerbahče je trenutačno treći sa 12 bodova, vodi Galatasaray s tri boda više dok drugoplasirani Goztepe također ima 12 bodova.

Novo vodstvo u Istanbulu

Turski velikan je večeras dobio i novog, 38. predsjednika, a to je Sadettin Saran (61).

Novi čelnik istanbulskog kluba dobio je 12.325 glasova, dok je dosadašnji predsjednik ali Koc sakupio 12.068 glasova.

"Moj san je podići prvenstveni trofej uz dva živa predsjednika (Alija Koca i Aziza Yildrima). Učinimo to s istinskim jedinstvom i solidarnošću. Potpuno smo iskreni po ovom pitanju. Sretni smo i potpuno svjesni ove odgovornosti. Naš prvi prioritet je susresti se sa svima. Prigrlit ćemo sve djelujući po zaslugama, bez pravljenja razlike. Želimo od ove momčadi napraviti prvaka," kazao je za kluspku stranicu.

Fenerbahče u srijedu gostuje u Zagrebu protiv Dinama na otvaranju Europske lige.

"Također, smo potpuno iskreni u vezi s promjenom statuta. Predsjednik, koji ne uspije eosvojiti prvenstvo tri godine, mora otići. To će nam biti prvi prioritet. Momčad ide u Zagreb, stojimo iza našeg trenera Tedesca. Od sada smo zajedno. Ovo je naša momčad, nećemo se skrivati ​​iza ikakvih izgovora. Ova momčad je najbolja i ima najbolje igrače. Stavit ćemo veliki naglasak na komunikaciju i posvetiti više pažnje procesu donošenja odluka," dodao je.

Saran je rođen u američkom Denveru, od turskog oca i američke majke. Studirao je strojarstvo na Sveučilištu Kentucky, bavio se plivanjem, a kreće vrijeme bio je kapetan turske plivačke reprezentacije.

Kasnije je došao u Tursku gdje je radio u Ministarstvu kulture i turizma. Danas je medijski mogul i predsjednik Upravnog odbor Saran Holding. Trenutačno posjeduje prava na prijenos više od 50 posto sportskih događaja koji se emitiraju na turskoj televiziji.

