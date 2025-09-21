Barcelona nastavila potjeru za Realom: Flick kazio Rashforda i poslao ga na klupu

U posljednjem susretu 5. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je pobijedila Getafe sa 3-0 približivši se na vodećem Real Madridu na dva boda zaostatka.

Barca je rutinski stigla do četvrte pobjede i novih bodova. Prva dva gola na utakmici zabio je Ferran Torres (15, 34), a pobjedu katalonskog sastava potvrdio je Dani Olmo u 62. minuti. Bivši igrač zagrebačkog Dinama upisao i asistenciju za prvi gol na susretu.

Španjolski mediji navode kako je Marcus Rashford ispao iz početnog sastava za ovu utakmicu premda je plan Hansija Flicka bio da zaigra od prve minute.

No, engleski napadač je zakasnio na jutarnji trening i Flick ga je preselio na klupu. Španjolci pišu kako Barcin trener ima pravilo da svaki igrač koji zakasni na dan utakmice neće započeti utakmicu, čak i ako je plan bio da bude u početnoj postavi.

Za njemačkog stručnjaka to je fiksno pravilo i ovaj put je bio dosljedan, unatoč dobroj formi engleskog napadača. Inaki Pena, Raphinha i Kounde su zbog toga više puta ostavljeni na klupi.

Flick se stoga odlučio za Ferrana, Lewandowskog i Raphinhu u napadu, a Rashford je ušao u igru u drugom dijelu.

Prvi nastup Josipa Brekala

U ranije odigranom susretu Elche je sa 1-0 pobijedio Real Oviedo u čijem dresu je zaigrao Josip Brekalo.

Susret je odlučio gol Andrea Silve u devetoj minuti utakmice. Domaćin je bio blizu gola i u 52. minuti, ali je udarac Rafe Mira završio u okviru gola.

Gosti su također, jednom zatresli suparničku mrežu, ali je pogodak Leandera Dendonckera u 79. minuti poništen zbog zaleđa.

Za Oviedo je do 58. minute igrao hrvatski nogometaš Josip Brekalo.

Elche je ovom pobjedom napredovao na peto mjesto s devet bodova i uz Barcelonu i Real Madrid još uvijek je bez poraza.

Atletico nikako na zelenu granu

Real Mallorca i Atletico Madrid su odigrali 1-1 čime se nastavila kriza madridskog sastava koji je u šest susreta u svim natjecanjima ove sezone ostvario samo jednu pobjedu.

Mršavi remi, uz promašeni jedanaesterac i crveni karton dodatno su pojačali pritisak na trenera Diega Simeonea.

Atletico je već u 13. minuti mogao do prednosti, međutim Julain Alvarez je slabo izveo jedanaesterac i njegov udarac je zaustavio domaći vratar Leo Roman.

Novi problemi za goste stigli su u 73. minuti nakon što je Alexander Sorloth "pocrvenio" zbog oštrog prekršaja nad Antoniom Raillom. Atletico je s igračem manje ipak poveo u 79. minuti, a strijelac je bio Conor Gallagher. Mallorca je uspjela izjednačiti šest minuta kasnije preko Vedata Muriqija kojem je to bio četvrti gol ove sezone.

Atletico se nalazi na skromnom 12. mjestu sa šest bodova, devet manje od vodećeg Real Madrida. Mallorca je na 19. poziciji s dva boda.

Identičnim rezultatom je završio i ogled Rayo Vallecana i Celte. Poveli su gosti u 49. minuti golom Borje Iglesiasa, a izjednačio je Jorge de Frutos u 65. minuti.

Na ljestvici vodi Real sa 15 bodova, Barcelona ima 13, a Villarreal i Espanyol po deset bodova. Girona je posljednja s jednim bodom.

