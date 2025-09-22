Ovaj autogol Marca je proglasila 'jednim od najglupljih godinama unazad'

Nogometaši Eibara svladali su B momčad Real Sociedada u utakmici šestog kola druge španjolske lige. Eibar je tako stigao do treće uzastopne pobjede na domaćem terenu, što su mu i jedine pobjede u sezoni.

Španjolskim medijima posebno je zanimljiv način na koji je domaći sastav došao do vodstva jer, kako kaže Marca, radi se o jednom od najglupljih autogolova godinama unazad. Akcija je počela s nekoliko kratkih dodavanja na rubu kaznenog prostora nakon čega dolazi do vratara Real Sociedada Frage.

On ju je poslao do svog lijevog beka Jona Balde koji se našao pod pritiskom te je htio vratiti loptu do svog vratara, ali je to učinio toliko jako da Fraga nikako nije mogao doći do te lopte. Kako kažu Španjolci, morate pogledati da biste povjerovali, a pogledati možete OVDJE.

