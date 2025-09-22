Procurila lista! Evo tko večeras uzima Zlatnu loptu u Parizu

Večeras će Pariz biti domaćin glamurozne dodjele Zlatne lopte, prestižne nagrade France Footballa za najboljeg nogometaša svijeta. I dok službeni pobjednik još nije objavljen, društvene mreže već bruje o tome da će trofej otići u ruke 18-godišnjeg čuda Barcelone, Laminea Yamala.

Navodni „procureni“ popis pokazuje kako je Yamal s 805 bodova nadmašio Ousmanea Dembelea za samo pet glasova, dok su iza njih ostali Vitinha, Raphinha i Salah. No, iz Pariza stižu i suprotne tvrdnje, dio novinara uvjeren je da je upravo Dembele pravi laureat.

Glavni urednik France Footballa Vincent Garcia poručio je da je jedini koji zna ime pobjednika te podsjetio na kriterije: individualna kvaliteta, presudni nastupi, osvajanje trofeja i ponašanje na i izvan travnjaka.

Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.



¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025

Ako glasine budu točne, Yamal bi postao najmlađi osvajač Zlatne lopte u povijesti, srušivši rekord Ronalda Nazaria koji je 1997. godine nagradu osvojio s 21 godinom.

