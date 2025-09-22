PSG propušta dodjelu Zlatne lopte: Evo zašto Parižani neće biti na svečanosti

Veliko nogometno slavlje u Parizu, dodjela Zlatne lopte, moglo bi proći bez igrača domaćeg PSG-a. Razlog nije u nedostatku nominacija naprotiv, nekoliko zvijezda francuskog prvaka, uključujući Ousmanea Dembelea, u konkurenciji su za prestižne nagrade već je sve ovisilo u odluci Ligue 1 čelnika.

Odgoda Le Classiquea promijenila sve

Parižani su u nedjelju trebali igrati veliki derbi protiv Marseillea na Velodromeu, ali je utakmica šest sati prije početka odgođena zbog ekstremnih vremenskih uvjeta u regiji. Ligue 1 je potom odlučila da će se susret igrati dan kasnije, u ponedjeljak navečer, točno u terminu dodjele Zlatne lopte.

'Le Classique je odgođen za ponedjeljak u 20 sati. Zbog ozbiljnih vremenskih uvjeta u regiji Bouches-du-Rhone, utakmica između Marseillea i PSG-a pomaknuta je odlukom prefekta,' stoji u priopćenju.

Dembele favorit, ali neće biti tamo

Dembele, jedan od glavnih favorita za osvajanje Zlatne lopte nakon briljantne sezone u kojoj je bio proglašen najboljim igračem Lige prvaka, trenutačno je izvan terena zbog ozljede zadnje lože. Iako se očekivalo da će barem nazočiti svečanosti, sada je gotovo sigurno da će ostati s momčadi na klupi ili tribini tijekom najvećeg francuskog derbija.

Osim njega, nominirani su i Vitinha, Nuno Mendes te Khvicha Kvaratskhelia, dok je trener Luis Enrique trebao primiti nagradu za najboljeg trenera godine (Trofej Johan Cruyff). Međutim, zbog kolizije termina, teško da će itko od njih moći sudjelovati u glamuroznoj večeri.

Hoće li se ponoviti iznenađenje?

Iako je Dembele istaknut kao favorit, u pozadini se sve glasnije spominje kako bi mu nagradu u posljednji trenutak mogao preotet tinejdžerska senzacija Lamine Yamal.

Jedno je sigurno – umjesto da slave u sjaju reflektora na dodjeli Zlatne lopte, Parižani će se morati fokusirati na teren i borbu protiv najvećih rivala.

