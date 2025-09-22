Poznati trener za Net.hr: 'Očekujem pobjedu Dinama nad Fenerbahčeom'

Derbi na Poljudu donio je Dinamu veliko slavlje i prvu pobjedu Marija Kovačevića na najvećoj hrvatskoj nogometnoj sceni. Trener koji je miran, staložen i skroman i kojeg su neki kritizirali da nema profil “goniča robova”, pokazao je da i bez suviše autoritarnog nastupa može voditi svlačionicu i momčad dovesti do trijumfa. Pobjeda 0-2 protiv Hajduka bila je svojevrsni odgovor na sve sumnje koje su se pojavile nakon kikseva protiv Varaždina i Gorice.

Neki pričaju dosta o tome da utakmica nije bila kvalitetna. Ja se ne bi složio s tim. Derbi u Splitu je bio kvalitetan, naročito prvo poluvrijeme gdje su obje momčadi imali svoje šanse i neke svoje dijelove dominacije, neću reći kontrole igre jer nitko nije imao kontrolu igre. Goran Lacković za Net.hr.

Kovačević probudio momčad

Dok su jedni tvrdili da je Hajduk favorit protiv Dinama na Poljudu, Kovačević je u samo tjedan dana uspio probuditi momčad i pretvoriti je u tim koji je odigrao najbolju utakmicu sezone. Hajduk je, s druge strane, ostao bez pravog plana i pao praktički bez ispaljenog metka, ali za to je kriv Dinamo. Za Marija Kovačevića to nije bila tek obična pobjeda, već trenutak karijere – prvi put je kao trener izašao kao pobjednik na Poljudu. A upravo je to, kako je sam priznao, dosad njegov najveći trenerski trenutak.

Iako miran i staložen, što mu je često zamjerano, pokazao je da Dinamu ne treba “bič božji” u svlačionici, nego jasne, stručne i konkretne upute.

Foto: Igor Kralj/pixsell

O tome što znači ova pobjeda, o profilu trenera kakvog Dinamo trenutno ima i o širem kontekstu subotnjeg vječnog derbija na Poljudu, razgovarali smo s Goranom Lackovićem – bivšim pomoćnikom Nike Kovača u reprezentaciji Hrvatske, a danas pomoćnim trenerom u nogometnoj reprezentaciji Bahreina.

'Kovačevića treba maksimalno podržati, reagirao je sjajno'

"Pokazao je Mario Kovačević da zna i može i treba ga maksimalno podržati. Naravno da svakom treneru u životu treba određeno iskustvo. Mario Kovačević nije imao iskustvo vođenja derbija Dinama protiv Hajduka i tu se očekivalo kako će reagirati. Mario Kovačević je reagirao sjajno, mada sa trenerske strane moram priznati da uopće Mariju Kovačeviću nije bila loša igra protiv Gorice. Možda malo tupo zbog nekih stvari, ali ne tupo u smislu da Dinamo nije bio opasan", kazat će Goran Lacković.

Očekujem pobjedu Dinama protiv Fenerbahčea. Mislim da je Dinamo s obzirom na renome koji ima i na sve ono što može, nije uopće besprijekorno reći da je Dinamo favorit i da nakon pobjede u derbiju, s dodatnom dozom samopouzdanja koje su dobili u Splitu, da Dinamo protiv Fenerbahčea treba ići na pobjedu. Goran Lacković za Net.hr

Kompletno druga lijeva strana Dinama

"Neki pričaju dosta o tome da utakmica nije bila kvalitetna. Ja se ne bi složio s tim. Derbi u Splitu je bio kvalitetan, naročito prvo poluvrijeme gdje su obje momčadi imali svoje šanse i neke svoje dijelove dominacije, neću reći kontrole igre jer nitko nije imao kontrolu igre. Dinamo je imao šansu na početku, onu Belje i ona situacija koja je bila s Arbërom Hoxhom za koju mislim da se trebala pogledati na VAR-u apsolutno. Možda bi odvela utakmicu u totalno drugom smjeru. Obje momčadi se još traže, imaju dosta stranaca. Ono što je bilo tipično na ovoj utakmici je što je Dinamo promijenio cijelu lijevu stranu za razliku od prošle utakmice protiv Gorice. Prošli utakmicu na lijevoj strani igrali su Vinlof, Villar i Stojković. U ovoj utakmici je bila potpuno nova lijeva strana. Bruno Goda je bio u zadnjoj liniji na lijevoj strani, Zajc u sredini na lijevoj strani i Hoxha naprijed kao najistureniji igrač lijeve strane", govori za portal Net.hr Goran Latković.

'Pajaziti je bio problem u Hajduku'

Mario Kovačević detektirao je slabosti u prošlom dvoboju protiv Gorice i potpuno promijenio lijevu stranu. Stojkovića nije bilo jer je protiv Gorice dobio crveni karton, pa je u derbiju odrađivao suspenziju. Marka Solda isto nije bilo zbog suspenzije, a Torrentea i Pierra Gabriela zbog ozljede. U momčadi Hajduka nije bilo Marina Skelina zbog ozljede.

"Garcia nije odstupio od svoje igre, pogotovo u prvom poluvremenu. Dinamo je tako na jedan način nespretno stao sa dvije špice da bi spriječio taj izlaz, međutim problem je bio zadnji vezni Pajaziti, gdje su oni morali iskakati van, a onda je Pukštas ostajao sam. U drugom poluvremenu se to promijenilo, Ljubičić je stao kako treba, Beljo isto i praktički Hajduk, moram priznati, nije stvorio šansu. Obje momčadi su imale šanse iz tranzicija koje su se dogodile. Nije prolazila igra na postavljenu obranu i tu je Dinamo pokazao veću individualnu kvalitetu i organizaciju, naročito drugo poluvrijeme gdje nisu dozvolili šansu, a praktički je Dinamo prijetio iz nekoliko napada gdje je onda Bakrar fenomenalno poentirao."

Spomenuli ste izmjenjenu lijevu stranu. Je li to bilo ključno za Dinamov trijumf u Splitu?

"Nešto je bilo silom prilika, zbog Stojkovićeve suspenzije zbog nespretnog crvenog kartona protiv Gorice, ali apsolutno je bilo ključno. Teško mi je sad izdvajati igrače, ali mislim da je centralna figura i stabilnost su davala dva stopera McKenna i Dominguez, zajedno sa Mišićem koji nekad možda i uspori igru itd, ali u ovom vječnom derbiju držao je kontrolu utakmice u svojim rukama, a lijeva strana, igrači novi koji su ušli, apsolutno su dali novi oticaj. Bruno Goda je stabilno obrambeno. Zajc rastrčano. Vidi se da ima iskustva i da je igrač koji zna kad treba promijeniti ritam igre, kad treba stati, kad treba ubrzati i Arbër Hoxha koji je bio vrlo opasan, okomit, ono što se od njega očekuje i praktički je otvorio utakmicu i svojim golom odveo utakmicu u pozitivan smjer za Dinamo!

'Bennacer je pokazao ozbiljne stvari'

Da, Zajc se, spomenuli ste ga, pokazao jako dobar i nema sumnje da se radi o velikom pojačanju za Dinamo.

"I on, ali i Bennacer u 20 i nešto minuta pokaže isto ozbiljne stvari kad uđe u svoj ritam. Dinamo apsolutno ima širu klupu. Naravno, puno je Dinamo uložio i puno se očekuje. Za očekivati je ovo što se dogodilo i sad. Da će trener Kovačević rotirati, bez obzira na dobre ili lošije i na takvu skupinu igrača gdje mu je dana mogućnost da rotira, da osvježava, jer to su sve izvrsni igrači koji će svaki na svoj način dati nešto. Bennacer će dati nešto kao playmaker, kao voditelj igre. Zajc će dati nešto kroz trku, pokrivanje i prekide. Znači, jedna velika raznolikost i kvaliteta postoji u Dinamovoj momčadi."

Treba znati voditi igrače, složiti taktiku, znati odabrati pravu formulu za derbi, a Mario Kovačević je to pokazao da to može i zna.

'Očekujem pobjedu Dinama protiv Fenerbahčea'

"Je i zaslužio je čestitke."

Sad slijedi Fenerbahče u srijedu na Maksimiru, u 1. kolu Europske lige.

"Još jedan izazov za Marija Kovačevića i momčad Dinama. Fenerbahče je promijenom trenera, znamo svi da je s klupe Fenera otišao Jose Mourinho, ostvario dvije pobjede i neriješeno. Šok terapija je otišla u pozitivnom smjeru. Dobrih i kvalitetnih igrača apsolutno imaju, međutim u ovom slučaju je situacija drugačija. Znate, u prošlosti smo često čuli, znali govoriti, za neku momčad da je plaćenija, da ima bolje igrače, ali sad dolazimo na taj nivo da možemo razgovarati da i Dinamo ima odlične pojedince, respektabilnu momčad. Eto, očekujem nešto novo. Volio bih da još bude nadogradnja na ovu utakmicu koja se dogodila na Poljudu, da Dinamo igra s još više samopouzdanja, da ta momčad Dinama kojoj treba vrijeme sigurno da sr prepoznaju, da se uigraju, da trenerove zamisli projiciraju na samom terenu, pa tako očekujem da to bude još jedan korak. Bez lažne skromnosti, očekujem pobjedu Dinama protiv Fenerbahčea. Mislim da je Dinamo s obzirom na renome koji ima i na sve ono što može, nije uopće besprijekorno reći da je Dinamo favorit i da nakon pobjede u derbiju, s dodatnom dozom samopouzdanja koje su dobili u Splitu, da Dinamo protiv Fenerbahčea treba ići na pobjedu".

Dobar posao u Bahreinu

Koju ste godinu u Bahreinu?

"Ovo mi je druga godina. Glavni trener odnosno izbornik, gospodin Dragan Talajić, moja malenkost kao prvi asistent, kondicijski trener Matej Filipi i trener vratara Ivan Kovčić i analitičar Jasmin Osmanović. Znači, radi se o hrvatskoj ekipi na klupi nogometne reprezentacije Bahreina. Do kraja smo se borili za kvalifikacije za SP, obzirom na tako malu zemlju. U grupi smo bili s Australijom, Japanom i Saudijskom Arabijom. Imali smo jako dobar rezultat i dobrih partija. Osvojili smo golf kup prošle godine, tako da smo napravili zavidan pomak i ne bojimo se igrati protiv bilo koga."

Foto: Igor Kralj/pixsell

Bahrein, priča nam Goran Lacković, jedna mala zemlja koja izuzetno voli nogomet.

"U Bahreinu su igrači izuzetno talentirani. Kao u svakoj zemlji u ovom dijelu svijeta treba dosta rada, taktičke discipline. Stvari se promalo mijenjaju, ali stvari se pomalo mijenjaju i postali smo konkurentniji. Naročito moram istaknuti utakmicu protiv Japana u Japanu gdje smo izgubili 2-0, ali gdje smo do kraja igrali protiv jedne momčadi koja je možda ponajbolja u zadnjih 15 godina, što vjerujem da će se pokazati na ovom SP-u. Tako da, eto napredujemo i sad igramo u FIFA-inim terminima utakmice protiv Maroka."

Znači, Hrvati rade sjajan posao u Bahreinu. Što je vaša formula dobrog rada u Bahreinu?

"Ovako. Kad radiš u klubu, onda možemo govoriti o nekakvom sistematskom radu itd. Ono što smo mi donijeli u Bahrein jedan europski način promišljanja nogometa, apsolutno i na taj način smo igrače, koliko im imamo, znate kad smo u reprezentaciji nemamo ih puno vremena niti mogućnosti trenirati, da probamo moderne zahtjeve nogometa usaditi u ovu momčad. Pred nama je još dugaćak put, međutim za sad ide jako dobro i sretni smo da smo došli na jedne lijepe nogometne razine što se tiče Bahreina", zaključio je Goran Lacković.

