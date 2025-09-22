Legenda Rossonera analizirala igru svog kluba: 'Milan ima tog jednog klasnog igrača, zove se Modrić'

Legendarni Demetrio Albertini odigrao je u dresu Milana 406 utakmica u 15 godina u klubu između 1988. i 2003. S pravom se o njemu govori kao o istinskoj legendi Rossonera s kojima je osvojio pet Scudetta i Ligu prvaka 1994. Bivši veznjak dao je intervju za Gazzettu dello Sport u kojem se osvrnuo na igru svog bivšeg kluba u dosadašnjem tijeku sezone.

"Milan ne može, nego mora boriti se za naslov. Kada nosiš dres Rossonera, obvezan si ciljati na maksimum. Prve utakmice prvenstva pokazale su da se Milan može držati pri vrhu" - rekao je u uvodu, a potom se osvrnuo na rad Massimiliana Allegrija:

"On zna kako se pobjeđuje i kako se gradi nešto. Ako imaš čvrstu skupinu igrača koja te slijedi i dobro radi, puno je lakše prenijeti svoje taktičke ideje. Protiv Bologne i u Udinama vidio sam momčad s jasnim planom. Milan u veznom redu ima jedan od najjačih sastava u ligi. Rekao bih da se može usporediti s Napolijem. Allegriju možda nedostaje nešto u napadu, ali u sredini terena već je pronašao pravu ravnotežu između mladih i iskusnih. A pod iskusnim mislim jasno na tog klasnog igrača koji se zove Modrić."

Potom je poseban naglasak stavio na igru hrvatskog kapetana kojeg je usporedio s velikim Andreom Pirlom: "Donio je mirnoću i sigurnost ekipi. Samo veliki igrač koji igra na toj poziciji može učiniti da suigrači daju više od očekivanog. S Lukom je sve jednostavnije, i za mlade i za nove. On ne mora juriti za protivnicima, nego dati smisao igri. Trebaju mu polušpice koje se otkrivaju, a on diktira dodavanje.

Ne možeš od njega tražiti fizičku izdržljivost dvadesetogodišnjaka ni da trči svih 90 minuta. Ali s takvim nogama on pravi razliku. Usporedba s Pirlom stoji i nije slučajno da su obojica bili polušpice koje su tijekom karijere povukle ulogu unazad kako bi kvalitetu stavile u službu momčadi" - završio je legendarni Albertini.

