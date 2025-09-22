Dalić objavio popis za Češku i Gibraltar: Na popisu čak dvojica ozljeđenih, Sučiću tek pretpoziv

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u listopadu čekaju dva ključna ispita na putu prema Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Najprije 9. listopada gostovanje u Češkoj, a potom i dvoboj u Varaždinu protiv Gibraltara. Vatreni su zasad u sjajnom ritmu gdje je u četiri utakmice, 17 postignutih golova i samo jedan primljen, što ih čini najefikasnijima u povijesti kvalifikacija otkad igraju kao samostalna država.

Ipak, najveće pitanje uoči novog okupljanja bilo je: koga će Zlatko Dalić uvrstiti na svoj popis?

Sigurni na vratima

Na golmanskim pozicijama nema iznenađenja – Livaković, Ivušić i Kotarski čine standardni trojac.

Obrana s povratnikom

Na desnom boku Dalić neće moći računati na ozlijeđenog Josipa Stanišića iako se nalazi na popisu, dok je Josip Juranović i dalje van stroja. Opcije za kvalifikacije su Kristijan Jakić i Ivan Smolčić. Stoperi su sigurni: Šutalo, Ćaleta-Car, Pongračić i Erlić i novo-staro pojačanje Vušković. Najveća vijest je povratak Joška Gvardiola, koji se nakon ozljede stabilizirao i ponovno je standardan kod Pepa Guardiole u Manchester Cityju.

Vezna linija bez većih iznenađenja

Kapetan Luka Modrić i dalje predvodi vezni red. Uz njega su na pozivu Pašalić, Majer, Baturina, Petar Sučić i Toni Fruk. Svoje mjesto u reprezentaciji pronašao je i Nikola Moro. Glavna vijest jest povratak Matea Kovačića, koji se još oporavlja od ozljede, ali dobio je poziv u reprezentaciju.

Napad se oslanja na provjerena imena

Perišić, Kramarić, Budimir i mladi Franjo Ivanović također su među pozvanima. Dalić bi mogao pružiti priliku i Marcu Pašaliću,

Na pretpozivu su: Nikola Vlašić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Borna Sosa, Luka Sučić, Petar Musa, Igor Matanović, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Karlo Letica i Ivor Pandur

