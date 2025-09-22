Uvodi se novo pravilo zbog kojeg jedanaesterci više nikad neće biti isti: 'Poludjet ćete kad čujete'

Bivši španjolski nogometni sudac Eduardo Iturralde González gostovao je u emisiji Carrusel Deportivo i najavio moguću promjenu pravila koja bi zasigurno izazvala jake turbulencije u nogometu.

Kako kaže, razmatra se potpuno novo pravilo kod pucanja jedanaesteraca: "Mali teaser onoga što bi se moglo dogoditi sljedeće godine... Poludjet ćete. Jedno nogometno pravilo koje se razmatra jest – penal" - započeo je sudac sa 17 godina iskustva suđenja u LaLigi pa dodao: "Ako golman obrani penal – igra se prekida. Nema odbijanaca. Gol-aut."

Ovo se pravilo razmatra već neko vrijeme, a prvi je ideju dao legendarni Pierluigi Collina, legendarni sudac, a danas prvi čovjek UEFA-ine igračke komisije. Tako bi se kazneni udarac tretirao kao jednokratni pokušaj čime bi se išlo u korist vratara kojima je već otežano branjenje penala.

Golmani uvijek moraju držati jednu nogu na liniji, a uvođenjem ovog pravila eliminirao bi se element kod ulazaka igrača u kazneni prostor budući da se kazneni udarac više ne bi ponavljao. Još jedan argument za uvođenje ovog pravila je činjenica da većina prilika iz kojih dođe do penala nisu velike prilike, dok je kazneni udarac iznimno velike prilike.

Ovo pravilo moglo bi debitirati već na Svjetskom prvenstvu 2026. sljedeće godine kada bi se jedanaesterci po prvi puta pucali po principu ili gol ili promašaj.

