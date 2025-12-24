FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail

Mila

Ema je znala da Božić još nije stigao. Stan je bio napola ukrašen, kolači tek započeti, a popis obaveza još uvijek dug. Ipak, te večeri, dan prije Badnjaka, odlučila je stati. Skuhala je čaj, sjela uz prozor i gledala kako se grad polako smiruje. Nije palila lampice, nije puštala božićne pjesme. Znala je da sutra dolazi onaj pravi dan, dan tišine, pripreme i malih rituala. U toj kratkoj pauzi, između običnog dana i Badnjaka, Ema je osjetila nešto posebno. Ne uzbuđenje, nego mir. Shvatila je da čarolija ne dolazi odjednom, nego se polako gradi, baš kao i ona sama.
Mila
×
Foto: Shutterstock
24.12.2025.
0:01
Webcafe.hr
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Cura Dana
PRETHODNA

SLJEDEĆA

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Cura dana /
Mila