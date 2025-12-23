Joshua ispostavio račun: Evo koliko je morao potrošiti novaca da bi svladao Paula

Anthony Joshua otvoreno je progovorio o skrivenoj cijeni vrhunskog boksa, otkrivši da pripreme za jedan veliki meč mogu stajati i do pola milijuna funti. Britanski teškaš naglašava kako put do uspjeha u ringu zahtijeva goleme financijske izdatke koji često ostaju nevidljivi javnosti.

Prema njegovim riječima, troškovi kampa uključuju smještaj i prehranu za sparing-partnere, honorare trenera, ali i logistiku te svakodnevne potrebe tijekom priprema. Uz to, značajan dio budžeta odlazi na promociju: putovanja, snimanja, medijske obveze i stvaranje sadržaja, jer se borci danas moraju i sami brendirati.

Joshua je ovu temu otvorio nakon pobjede nad Jakeom Paulom, meča za koji se navodi da mu je donio oko 93 milijuna dolara. Ipak, velik dio tog iznosa nestaje kroz poreze i troškove, osobito zbog dvostrukog oporezivanja u SAD-u i Velikoj Britaniji. Za razliku od njega, Paul je kao stanovnik Floride imao znatno povoljniji porezni položaj, pa mu je ostao veći dio zarade unatoč porazu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mike Tyson i Jake Paul odradili su otvoreni trening dva dana uoči velike borbe. Pogledajte što su poručili