'Slomio mu je čeljust na dva mjesta!' Eddie Hearn tvrdi da je karijera Jakea Paula ozbiljno ugrožena

Promotor Eddie Hearn izjavio je kako Jake Paul možda više nikada neće ući u ring, nakon što mu je Anthony Joshua slomio čeljust na dva mjesta. Paul je brutalno nokautiran u meču, a nakon borbe sam je otišao u bolnicu, gdje je potvrđena teška ozljeda.

Iako je Paul poručio da se želi vratiti i boriti za titule, Hearn upozorava da slomljena čeljust može imati ozbiljne posljedice te podsjeća da su se mnogi boksači nakon takvih ozljeda povukli. Naglasio je i da borba nije bila namještena, već potpuno stvarna.

Paul je objavio rendgenske snimke ozljede te poručio da je operacija prošla dobro, ali da ga čeka tjedan dana prehrane na tekućini. Njegov promotor vjeruje u oporavak za četiri do šest tjedana, no bivši boksač Chris Algieri smatra da je riječ o potencijalno katastrofalnoj ozljedi koja bi mogla značiti dugu pauzu.

Ozljeda je bila toliko teška da se Joshua nakon meča ispričao Paulovoj majci...

