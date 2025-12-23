FREEMAIL
NEVJEROJATNO /

Evo koliko je Jake Paul zaradio po sekundi meča s Joshuom: Cifra boli glava

Evo koliko je Jake Paul zaradio po sekundi meča s Joshuom: Cifra boli glava
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Jake Paul po sekundi meča protiv Anthonyja Joshue zaradio je nevjerojatan novac

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
23.12.2025.
6:36
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Jake Paul, poznati YouTuber i boksač, zaradio je nevjerojatne novce za teški poraz protiv Anthonyja Joshue u Miamiju prošlog petka. Joshua je nokautirao Paula u šestoj rundi slomivši mu vilicu i oštetivši mu zub. No, Paula za to niti malo nije briga, jer mu zarada liječi sve rane...

Sve o boksu čitajte na portalu Net.hr. 

Prema informacijama s više izvora, Joshua i Paul bratski su podijelili iznos od 184 milijuna dolara (168.540.00 eura), što znači da je svaki iz meča izašao bogatiji za 92 milijuna dolara (84.5 milijuna eura). Ako gledamo po sekundi, Jake Paul je za svaku sekundu meča dobio nevjerojatnih 93.023 dolara, odnosno 79.100 eura. 

Jake Paul je večeras odradio jako dobar meč i želim mu odati priznanje. Dizao se iznova i iznova. Bilo mu je teško u ringu, ali stalno je pokušavao pronaći način da se vrati“, rekao je Joshua u izjavi nakon meča, prema pisanju Daily Maila, odnosno prenošenju Yahoo Sporta...

Morate poštovati Jakea zbog upornosti, zbog toga što je stalno pokušavao. No večeras je stajao nasuprot pravom borcu koji se vraćao nakon 15-mjesečne pauze.“

Iako je očekivao da će Paula nokautirati i ranije, Joshua je meč ipak završio zadovoljan vlastitim nastupom.

"To nije bila moja najbolja izvedba“, priznao je.

"Cilj je bio doći do Jakea Paula, pritisnuti ga i nanijeti mu štetu. To je bio plan i to mi je bilo u mislima. Trajalo je malo duže nego što sam očekivao, ali desnica je na kraju pronašla svoje odredište.“

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Milun u Maksanovom korneru po prvi put otkrio: 'Pogodilo me nenormalno. Tjedan dana nisam mogao spavati'

