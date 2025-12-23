FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIGA KUP /

Arsenal nakon velike drame penala prošao u polufinale: Sosa zabio u raspucavanju

Arsenal nakon velike drame penala prošao u polufinale: Sosa zabio u raspucavanju
×
Foto: Simon Dael/shutterstock Editorial/profimedia

Maxence Lacroix je nakon autogola promašio i odlučujući penal, njegov udarac zaustavio je Kepa Arrizabalaga

23.12.2025.
23:43
Hina
Simon Dael/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Arsenala izborili su plasman u polufinale Lige kupa nakon što su u četvrtfinalnom ogledu na stadionu Emirates pobijedili Crystal Palace sa 8-7 nakon izvođenja jedanaesteraca.

Susret je završio 1-1, a pitanje pobjednika je razriješeno tek u osmoj seriji jedanaesteraca.

Tragičar je postao Maxence Lacroix čiji je udarac zaustavio Kepa Arrizabalaga. Bila je to teška večer za francuskog braniča koji je osim promašenog jedanaesterca zabio i autogol.

Arsenal je poveo u 80. minuti, Bukayo Saka je ubacio iz kornera, Lacroix je u gužvi pokušao skrenuti loptu, to je i učinio, ali je pogodio vlastitu mrežu.

Palace je uspio izjednačiti u petoj minuti nadoknade golom Marca Guehija. Adam Wharton je ubacio iz slobodnog udarca, Jefferson Lerma je spustio do Guehija, a kapetan Palacea zabio za 1-1.

Do kraja više nije bilo golova, pa je susret odlučen udarcima s bijele točke.

Presudila je osma serija, Saliba je bio precizan, a potom je Kepa obranio udarac Lacroixa. U četvrtoj seriji siguran izvođač za goste bio je Borna Sosa koji je ušao u igru u devetoj minuti nadoknade.

Arsenal će u polufinalu igrati protiv Chelsea, a u drugom polufinalu sastaju se Newcastle United i Manchester City.

POGLEDAJTE VIDEO: Snaga parasportaša: 'Neuspjeh znači jedino odustati, uspjeh je pokušavati milijun puta do njega'

ArsenalCrystal PalaceLiga Kup
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LIGA KUP /
Arsenal nakon velike drame penala prošao u polufinale: Sosa zabio u raspucavanju